Актор "Дивних див" оцінив фінал серіалу "на трієчку" у відгуках Letterboxd
Кадри з фіналу "Дивних див" / Netflix

П’ятий сезон “Дивних див” отримав суперечливі реакції від фанів та найнижчу оцінку в історії шоу, де окремо відзначились 7 та 8 епізоди. Що цікаво, один з акторів шоу погодився, що фінал вийшов “на трієчку” відповідним рейтингом в профілі Letterboxd.

Рафаель Люс, який зіграв в “Дивних дивах” молодшу версію Генрі Кріла — тобто дитину, яка виросте і стане ключовим лиходієм Векною — у своєму профілі Letterboxd оцінив восьмий епізод шоу на 3,5 бали з доступних 5. У відгуку він не був багатослівним, просто написавши: “Кінець” з емодзі серденька.

Актор "Дивних див" оцінив фінал серіалу "на трієчку" у відгуках Letterboxd

Інший цікавий момент, на який звернув увагу Games Radar, полягає в тому, що актор відняв 0,5 бала від початкової оцінки. Оскільки один з фанів в коментарях питав, чи реально Люс поставив четвірку. Що ж юного актора можна лише похвалити за те, що він не боїться висловлювати власну думку, попри пряму участь в шоу. Люс з’являвся у флешбеках про дитинство Генрі в чотирьох епізодах 4 сезону та частково в 5 сезоні “Дивних див”. Джеймі Кемпбелл Бауер грає дорослу версію Кріла та Векну.

Актор "Дивних див" оцінив фінал серіалу "на трієчку" у відгуках Letterboxd
Рафаель Люс

На цей час рейтинг п’ятого сезону від глядачів “Дивних див” є найнижчим серед всіх, згідно з сайтом Rotten Tomatoes, а фани продовжують обурюватися фіналом. Дійшло до того, що в соцмережах розігнали теорію про вигаданий “інший останній епізод”, що нібито вийде 8 січня. Очікувано, жодних оновлень не було, а Netflix отримав тимчасові технічні збої від напливу глядачів.

Що цікаво, цього тижня на стримінгу вийшов документальний фільм “Остання пригода” про залаштунки виробництва п’ятого сезону, який певним чином пояснив, чому він вийшов не таким як очікувалось. Зйомки почали без готового сценарію, а деякі сюжетні рішення приймали на ходу. При цьому Netflix тиснув на братів Дафферів термінами, а з цього рідко, коли може вийти щось хороше.

До того ж на кадрах з фільму дехто розгледів у вкладках браузера шоуранерів ChatGPT, звинувачуючи їх у використанні ШІ для написання сценарію. Скриншоти, які поширюють в соцмережах, не чіткі —  тож спростувати чи підтвердити ці чутки не беремось.

