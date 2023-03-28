Apple таємно придбала WaveOne – стартап, що розробляє алгоритми ШІ для стиснення відео

Apple офіційно ще не підтвердила купівлю, але у січні вебсайт WaveOne закрили, а кілька колишніх співробітників стартапу, зокрема й один з його співзасновників, відтепер працюють у різних групах машинного навчання компанії з Купертіно.

Колишній керівник відділу продажів і розвитку бізнесу WaveOne Боб Станкош написав про продаж стартапу на LinkedIn місяць тому.

«Минулого тижня ми завершили продаж WaveOne Apple. Ми почали свій шлях у компанії, усвідомлюючи, що машинне навчання та відеотехнології глибокого навчання потенційно можуть змінити світ. Apple побачила цей потенціал і скористалася можливістю додати його до свого технологічного портфоліо», — написав Станкош.

Компанія WaveOne була заснована у 2016 році Любомиром Бурдевом та Ореном Ріпелем, які розробили ШІ-алгоритми для процесу кодування/декодування відео. До того, як приєднатися до компанії, Бурдев був одним із засновників науково-дослідного відділу штучного інтелекту Meta, та працював разом з Ріпелем в групі комп’ютерного бачення Meta, яка відповідала за модерацію вмісту, візуальний пошук і ранжування каналів у Facebook.

У стандартних алгоритмах стиснення відео відбувається на стороні постачальника відео (наприклад, на серверах YouTube), а розпакування – на пристроях кінцевих користувачів. Однак для нових кодеків потрібне нове апаратне забезпечення, спеціально створене для прискорення стиснення або розпакування, через що вдосконалення поширюються повільно.

Головним нововведенням WaveOne став алгоритм кодування/декодування відео, який міг працювати на прискорювачах штучного інтелекту, вбудованих у смартфони та ПК. Використовуючи штучний інтелект для виявлення сцен і об’єктів, технологія стартапу могла б по суті «розуміти» відеокадр – визначати пріоритетність облич, зважаючи на інші елементи у сцені, для економії пропускної здатності.

WaveOne стверджувала, що її технологія стиснення відео була стійкою до раптових перебоїв у з’єднанні. Тобто коли пропускна здатність раптово обмежувалася – відео не зависало, а просто тимчасово показувало менше деталей. Підхід компанії, який не залежить від апаратного забезпечення, міг зменшити розмір відеофайлів майже вдвічі з кращою якістю у складніших сценах.

Інвестори побачили потенціал – WaveOne залучила $9 мільйонів від спонсорів, включно з Khosla Ventures, Vela Partners, Incubate Fund, Omega Venture Partners і Blue Ivy.

Apple, очевидно, придбала стартап для покращення потокової передачі даних. Навіть незначні вдосконалення у стисненні відео допоможуть заощадити на витратах на пропускну здатність або забезпечувати вищу роздільну здатність і частоту кадрів залежно від типу потокового вмісту таким службам, як Apple TV+.

YouTube уже це робить – минулого року DeepMind від Alphabet адаптувала алгоритм машинного навчання, спочатку розроблений для настільних ігор, до процесу стиснення відео на YouTube; а це дозволило зменшити на 4% обсяг даних, які служба транслює користувачам.

Apple також тестує концепції генеративних мовних моделей ШІ для Siri – однак процес ускладнює «громіздкий дизайн» цифрового помічника. Наприклад, база даних ‌Siri‌ містить великий список фраз майже двома десятками мов, змішаних у «купі». Такі елементарні оновлення, як додавання нових речень, потребують перебудови всієї бази даних ‌Siri‌, що може зайняти до шести тижнів, а впровадження складніших функцій, як-от нових інструментів пошуку, може зайняти цілий рік.

Джерело: techcrunch