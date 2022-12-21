Atari призупиняє виробництво консолі VCS — після падіння виторгу на 92% (з $2,4 млн торік до $200 тисяч у 2022-му)

Довгоочікуване повернення Atari, ймовірно, стикнулося з серйозною перешкодою: компанія оголосила про призупинення контрактів на виробництво апаратного забезпечення у своєму останньому фінансовому звіті від 16 грудня.

Консоль анонсували ще у 2017 році під назвою Ataribox та пообіцяли випустити на ринок у 2018 році (а потім ще раз у 2020 році). Реальні продажі почалися лише у червні 2021 року.

Зрештою назву Ataribox змінили на Atari VCS, а систему оснастили процесором AMD Ryzen R1606G з 8 ГБ оперативної пам’яті та сховищем даних на 32 ГБ. При цьому завдяки стандартним роз’ємам M.2 SSD та SODIMM її можна було проапгрейдити.

У так званому Desktop Mode користувач міг самостійно встановити Windows, Linux або ChromeOS, отримавши стильний міні-ПК. Також консоль можна використовувати як медіаплеєр для стрімінгових сервісів на кшталт Netflix і Disney+.

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Втім, основна сфера застосування Atari VCS – це ігрова приставка. У цій ролі консоль початково отримала 100 ретро-ігор, включаючи 18 аркадних та 82 ігри з лінійки приставки Atari 2600. Сучасні ігри можна було придбати з фірмового магазину застосунків, хоча вибір там був невеликий.

У своєму останньому фінансовому звіті Atari стверджує, що дохід за перше півріччя (на 30 вересня 2022 року) становив $4,6 мільйона доларів — це на 27% менше порівняно з тим же періодом минулого року. Прибуток від продажу апаратного забезпечення впав на колосальні 92% — з $2,4 млн до $0,2 млн – протягом того самого періоду часу.

Також компанія оголосила, що припиняє прямі відносини з виробниками апаратного забезпечення. Про нові контракти не повідомлено, тож цілком можливо, що консоль VCS скоро зникне з магазинів. Нині на офіційному сайті Atari вартість базової консолі знижена з $199,99 до $159,99.