Трейлер байопіку «Повна невідомість» — з Тімоті Шаламе в ролі музиканта Боба Ділана

Режисер Джеймс Менголд зняв біографічний фільм A Complete Unknown / «Повна невідомість», присвячений життю та творчості легендарного американського музиканта Боба Ділана. Головну роль у фільмі виконує молодий актор Тімоті Шаламе, відомий за фільмами «Дюна» та «Назви мене своїм ім’ям».

Фільм зосереджується на переломному моменті в кар’єрі Боба Ділана, коли він відмовився від фолк-музики та перейшов до використання електричних інструментів. Цей перехід викликав бурхливу реакцію серед його шанувальників.

Трейлер фільму A Complete Unknown / «Повна невідомість» демонструє, як Шаламе співає пісню Girl From the North Country, коли він прибуває з Міннесоти до Нью-Йорка. Головний герой починає зближуватися з іншою фолк-співачкою Джоан Баез (яку грає Моніка Барбаро), і між ними виникає роман.

«Твої пісні схожі на картину маслом у кабінеті дантиста», — каже він їй, тримаючи гітару та лежачи без сорочки в ліжку.

На що він отримує відповідь Баез:

«Ти такий мудак, Боб».

У трейлері також є кадри дуету Ділана та Баез на фольклорному фестивалі в Монтереї 1963 року. Назріває любовний трикутник, коли Ель Фаннінг з’являється в ролі Сільві Руссо, вигаданої версії тодішньої дівчини Ділана Сьюз Ротоло, яка з’являється на обкладинці альбому The Freewheelin’ Bob Dylan.

Ділан поступово розчаровується тим, що його вважають голосом пісні Blowin’ in the Wind. Він все змінює, взявши електричну гітару та заспівавши пісню Like a Rolling Stone. Через таку різку зміну табір його шанувальників розколюється навпіл.

Експерти з творчості Боба Ділана висловили обережний оптимізм щодо фільму A Complete Unknown / «Повна невідомість», високо оцінивши виконання Шаламе пісні A Hard Rain’s A-Gonna Fall.

Сценарій до фільму A Complete Unknown / «Повна невідомість» написали Менгольд і Джей Кокс на основі книги Елайджа Уолда «Dylan Goes Electric!» 2015 року. Решту акторського складу включають Едварда Нортона в ролі Піта Сігера, Бойда Холбрука в ролі Джонні Кеша, П. Дж. Бірна в ролі Гарольда Левенталя, Скута МакНейрі в ролі Вуді Гатрі, Дена Фоглера в ролі Альберта Гроссмана та Вілла Харрісона в ролі Боба Нойвірта та інших.

Фільм A Complete Unknown / «Повна невідомість» вийде в прокат 25 грудня.

Джерело: variety