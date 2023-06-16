Більше ніяких i9, i7, i5 та i3: Intel більше не використовуватиме символ «i» у назвах процесорів та вводить позначку Ultra

Intel офіційно прибирає букву «i» з назв процесорів Core i9, Core i7, Core i5 та Core i3, вводить позначення Ultra для високопродуктивних моделей та не називатиме нові чипи 14-м поколінням. Виробник планує продавати споживчі процесори трьох рівнів: Intel, Intel Core та Intel Core Ultra.

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Експерти Intel з брендингу стверджують, що найважливіше слово Intel раніше губилося, а чипи Meteor Lake, що радикально відрізняються і з’являться у другій половині 2023 року, дають можливість змінити ситуацію. Дослідження компанії показало, що саме бренд Core, а не i5 чи i7, викликає асоціацію з Intel – приблизно як iPhone або iPad у випадку Apple. Після видалення “i” проміжне слово Core у назві моделі стало ще більш необхідним: “Люди не казатимуть: “Я купив сімку” – Core 7 або Ultra 7 зручніші для вживання.

На ринку технологічних пристроїв слово Ultra асоціюється з преміальністю або високою продуктивністю. Apple також використовує його для позначення топових процесорів власного виробництва – M2 Ultra. Маркетологи Intel кажуть, що процесори Intel Ultra, окрім кращої продуктивності, отримають більшу функціональність, вбудовану графіку рівня Arc та спеціальні можливості роботи з ШІ.

Якщо раніше питання звучало: «Чи купите ви i7 або i9?», то тепер воно набуває вигляду: «Чи купите ви Ultra або Core?». Вже після цього вибору йдуть підрівні: 3, 5, 7 та 9. Також, щоб уникнути плутанини та розмиття класифікації не буде позначень Ultra 3 та Core 9. Більш просунуті користувачі, як завжди, отримають наступний рівень – літерно-цифровий індекс, що розкриває характеристики конкретного чипа. В результаті назви процесорів набудуть наступного вигляду:

Intel Core Ultra 9 1090H

Intel Core Ultra 7 1070K

Intel Core 5 1050U

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Найменування чипів найнижчого сегмента не зміниться: раніше Intel ліквідувала бренди Celeron та Pentium – тепер це просто Intel N200 та інші подібні моделі. Залишаться й звичні літерні суфікси, що розкривають особливості процесора та класи, яким вони відповідають: HX, K, U та інші.

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Позначення типу «13-те покоління» грають подвійну роль: коли процесори з’являються, вони свідчать, що маємо нову модель. Але також говорять про те, що покоління застаріло, коли виходить наступне. Також відхід від поколінь дозволить виробнику вільніше поєднувати різні ядра під час компонуванні чипа, не викликаючи психологічного відторгнення у користувачів (схожу стратегію раніше обрала AMD).

Невідомо, чи пов’язані зусилля маркетологів Intel із загальним падінням ринку ПК, але ринок, що змінюється, зазвичай провокує подібні зусилля.

Джерело: The Verge