Чат-бот UA Anti Spam Bot тепер бореться із шахрайськими повідомленнями начебто від імені енергетичних компаній

Останніми днями через часті відключення енергопостачання значно зросла популярність чат-ботів та сайтів ДТЕК, Yasno та інших енергетичних сервісів із розкладами відключень світла. Цим користуються шахраї, які намагаються отримати доступ до особистих даних громадян.

Вони створюють фейкові чат-боти та сайти українських енергетичних сервісів, які схожі на офіційні, та заманюють на них українців. На таких сайтах шахраї розміщують шкідливе ПЗ, яке збирає персональні дані, отримує дані листувань і контактів, а після цього розсилає фішингові повідомлення за контактами користувача.

Щоб вберегти довірливих користувачів, група волонтерів компанії Master of Code Global розширила можливості чат-бота UA Anti Spam Bot. Він тепер здатен автоматично видаляти повідомлення шахраїв, а саме:

коментарі користувачів у Telegram-каналах і групах із посиланнями на фейкові акаунти енергетичних сервісів;

коментарі користувачів у Telegram-каналах і групах із фішинговими повідомленнями про нібито грошову допомогу населенню.

Крім того, чат-бот UA Anti Spam Bot автоматично шукає всі коментарі користувачів у Telegram-каналах і групах за ключовими словами «ДТЕК», «Yasno» та іншими. Ці коментарі потрапляють на перевірку до розробників UA Anti Spam Bot, після якої в ручному режимі вирішується, чи це коментар шахраїв.

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Нагадаємо, чат-бот UA Anti Spam Bot був створений на початку війни, щоб не допускати зайвих та небезпечних повідомлень про координати влучань та блокпостів, рух української військової техніки та інших відомостей, які могли б бути корисними загарбникам. UA Anti Spam Bot суттєво полегшив роботу адміністраторам чатів, оскільки автоматично видаляв небажані повідомлення. Наразі чат-бот не тільки видаляє шкідливі коментарі користувачів у Telegram-групах і каналах, а ще й має антишахрай систему та функції сповіщення про повітряну тривогу. Чат-бот охоплює вже понад 420 тис. користувачів.