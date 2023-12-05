Другий конкурс марафону авторів ІТС та результати першого

Ось і закінчився перший міні-конкурс, який став початком марафону авторів ІТС.
В попередній новині мені справедливо дорекли за термін “етап”, що вніс деякі непорозуміння.
Ще раз поясню концепцію та сенс марафону.
Марафон складається з міні-конкурсів, які продовжуються умовний “тиждень” – починаються у вівторок, закінчуються в кінці неділі. Наступний міні-конкурс в рамках марафону починається через день після неділі — у наступний вівторок. Понеділок між ними потрібен для того, щоб доопубліковувати ті роботи, що прийшли ввечорі неділі і для того, щоб журі з Ради авторів ІТС оцінило всі статті, що надійшли на конкурс.
Логічно, що будь-який автор може брати участь у всіх конкурсах, незалежно від попередніх.
Кількість робіт в рамках окремого конкурсу теж не обмежується.
Умови участі: Більше ніж чотири абзаци у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя.
Рекомендовані теми на конкурс, який починається сьогодні (але ж ви можете писати на будь-які теми, ми просто підказуємо, що може бути цікаво читачам!):
- «Топ-5 ігор, на які я чекаю в найближчому році».
- «Топ-5 ігор, за якими я сумую».
- «Ігрові клавіатури. Чим вони принципово мають відрізнятись від інших. Критерії вибору і досвід використання».
Переможці цього конкурсу отримають такі призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:
- 1 місце — Клавiатура Razer Ornata V3 UKR Black
- 2 місце — Клавіатура бездротова Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Sand
- 3 місце — Клавіатура бездротова Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Sand
Результати першого міні-конкурсу
Всі статті та їх фінальні оцінки:
- Як Чорна пʼятниця допомагає в оновленні старого робочого ПК — автора VladisLove – 47 очок
- «Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!» – автора Odysseus – 50 очок
- Ідеальний баланс – Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ом — автора Фортран Торвальдс – 50 очок
- Що в імені твоєму «S.T.A.L.K.E.R.»? – автора Odysseus – 49 очок
- AirPods. Мій досвід вибору та носіння навушників — поради іншим — автора Ярослав – 46 очок
- Як вибрати навушники – гайд для новачків на основі мого досвіду — автора Astat_ASP – 48 очок
- Трохи про. Alan Wake Remastered – автора VladisLove – 46 очок
- Steelseries Arctis 1: гарнітура для ігор та спілкування — автора Іммануїл Кант – 51 очок
- Розкриття потенціалу штучного інтелекту: формування завтрашнього світу — автора Фортран Торвальдс – 41 очок
- Чи зможе ChatGPT замінити людей та коли чекати повстання машин? – автора ZAHAR WINESMOKER – 49 очок
Нагадаю систему підрахування – 4 членів журі оцінили кожну з статей по трьом критеріям: якість написання, розкриття думки і оформлення оцінками від 1 до 5. Потім всі оцінки сумувались.
В результаті, трійка призерів першого мініконкурсу виглядає так:
- Steelseries Arctis 1: гарнітура для ігор та спілкування — автора Іммануїл Кант – 51 очок
- «Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!» – автора Odysseus – 50 очок
- Ідеальний баланс – Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ом — автора Фортран Торвальдс – 50 очок
Поздоровляю призерів, чекаю в мейл [email protected] дані для відправки призів!
Всім авторам дякую та бажаю перемог в наступних конкурсах Марафону та великих конкурсах авторів ІТС. Вкотре жалкую, що призовий фонд не такий великий, щоб відзначити ще більше авторів…
Також ми відкриті до будь-яких пропозицій і ідей щодо майбутніх тем конкурсів.
Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.
Не забуваємо, що писати можна і поза конкурсами 🙂
З нетерпінням чекаємо на ваші статті!
Новорічні космознижки до -50% від Click.ua на широкий асортимент техніки - від стильних гаджетів до потужних геймерських комп'ютерів! 🎮📱
Забезпечте собі та близьким подарунки за вигідними цінами.
Акція триває з 2.12.2023 по 4.01.2024.