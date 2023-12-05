Другий конкурс марафону авторів ІТС та результати першого

Ось і закінчився перший міні-конкурс, який став початком марафону авторів ІТС.

В попередній новині мені справедливо дорекли за термін “етап”, що вніс деякі непорозуміння.

Ще раз поясню концепцію та сенс марафону.

Марафон складається з міні-конкурсів, які продовжуються умовний “тиждень” – починаються у вівторок, закінчуються в кінці неділі. Наступний міні-конкурс в рамках марафону починається через день після неділі — у наступний вівторок. Понеділок між ними потрібен для того, щоб доопубліковувати ті роботи, що прийшли ввечорі неділі і для того, щоб журі з Ради авторів ІТС оцінило всі статті, що надійшли на конкурс.

Логічно, що будь-який автор може брати участь у всіх конкурсах, незалежно від попередніх.

Кількість робіт в рамках окремого конкурсу теж не обмежується.

Умови участі: Більше ніж чотири абзаци у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя.

Рекомендовані теми на конкурс, який починається сьогодні (але ж ви можете писати на будь-які теми, ми просто підказуємо, що може бути цікаво читачам!):

«Топ-5 ігор, на які я чекаю в найближчому році».

«Топ-5 ігор, за якими я сумую».

«Ігрові клавіатури. Чим вони принципово мають відрізнятись від інших. Критерії вибору і досвід використання».

Переможці цього конкурсу отримають такі призи, за які ми дуже вдячні нашим партнерам Click.UA:

Результати першого міні-конкурсу

Всі статті та їх фінальні оцінки:

Нагадаю систему підрахування – 4 членів журі оцінили кожну з статей по трьом критеріям: якість написання, розкриття думки і оформлення оцінками від 1 до 5. Потім всі оцінки сумувались.

В результаті, трійка призерів першого мініконкурсу виглядає так:

Поздоровляю призерів, чекаю в мейл [email protected] дані для відправки призів!

Всім авторам дякую та бажаю перемог в наступних конкурсах Марафону та великих конкурсах авторів ІТС. Вкотре жалкую, що призовий фонд не такий великий, щоб відзначити ще більше авторів…

Також ми відкриті до будь-яких пропозицій і ідей щодо майбутніх тем конкурсів.

Всі конкурси, які ми проводимо — заохочувальні, їх основна задача — зацікавити авторів писати. Особливо — тих, хто ніколи не писав до цього і має бажання спробувати.

Не забуваємо, що писати можна і поза конкурсами 🙂

З нетерпінням чекаємо на ваші статті!

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