Другий сезон «Дому Дракона»: фото та відео знімального процесу, жорстока битва та Еймонд Таргарієн

Нові відео та фотографії зі знімального майданчика другого сезону «Дому Дракона» демонструють перебіг та наслідки жорстокої битви. Після завершення першого сезону два крила Дому Таргарієнів перебувають у війні, і на кадрах можна бачити сліди використання у бою драконів.

Судячи з витоку, другий сезон «Дому Дракона» не уникатиме жорстких кадрів жахів війни. На них видно багато лицарів у яскравих обладунках, кінних та піших, а також безліч обгорілих тіл.

Running away from the Dragon. pic.twitter.com/Xdln1CcSAI

— UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 23, 2023