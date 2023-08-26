Другий сезон «Дому Дракона»: фото та відео знімального процесу, жорстока битва та Еймонд Таргарієн

Нові відео та фотографії зі знімального майданчика другого сезону «Дому Дракона» демонструють перебіг та наслідки жорстокої битви. Після завершення першого сезону два крила Дому Таргарієнів перебувають у війні, і на кадрах можна бачити сліди використання у бою драконів.

Судячи з витоку, другий сезон «Дому Дракона» не уникатиме жорстких кадрів жахів війни. На них видно багато лицарів у яскравих обладунках, кінних та піших, а також безліч обгорілих тіл.

Running away from the Dragon. pic.twitter.com/Xdln1CcSAI — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 23, 2023

Мертві воїни лежать біля трави, що палає трави, повз них проходять інші лицарі. Група воїнів крокує вперед, захищаючись щитами від стріл. В іншій сцені лицарі падають від невідомого шквалу – ймовірно, полум’я дракона.

House Of The Dragon Battle ENDS pic.twitter.com/Cvy266oPSo — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) August 23, 2023

Інші зображення показують яскраво одягнених солдатів, які йдуть на війну зі щитами з гербами їхніх домів. Скрізь лежать тіла, а хати спалені.

На більш ранніх фото можна спостерігати Юена Мітчела у ролі Еймонда Таргарієна.

Другий сезон «Дому Дракона» обіцяє показати війну, до якої глядачів готував перший. У продовженні буде на два епізоди менше, тож серіал має бути насичений подіями. Дата виходу другого сезону невідома, він очікується у 2024 році.

Джерело: ScreenArt