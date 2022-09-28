Двоногий робот Кессі встановив світовий рекорд у забігу для роботів, подолавши 100-метрову відстань за 24,73 секунди

Кессі — творіння Agility Robotics, дочірньої компанії університету штату Орегон, яке було представлене у 2017 році як платформа для досліджень у галузі робототехніки. З того часу Кессі продовжує розвиватися, демонструючи разючий прогрес – у 2021 році дроїд пробігла 5 км всього за 53 хвилини. А під час нещодавнього забігу Кессі вписав своє ім’я в Книгу рекордів Гіннеса

Розробники використовували алгоритми машинного навчання, щоб наділити робота здатністю бігати — Кессі отримав коліна, що згинаються, які допомагають їй залишатися у вертикальному положенні.

Суперниками Кессі виступили два інші відомі двоногі роботи: Atlas від Boston Dynamics і Mabel, раніше оголошений найшвидшим у світі двоногим роботом з колінами.

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Однак для того, щоб пристосувати Кессі до 100-метрового спринту, дослідникам довелося переглянути свої креслення.

«Кессі була платформою для новаторських досліджень у галузі навчання роботів пересуванню. Подолання 5-кілометрової дистанції було пов’язане з надійністю та витривалістю, питання ж швидкості залишалося відкритим», – каже аспірант Орегонського державного університету Девін Кроулі.

Кессі довелося пройти рік навчань у симуляційному середовищі, стиснутий до тижня за допомогою обчислювальної техніки. Завдання було в тому, щоб Кессі почав і закінчив біг у позі стоячи — для цього він мав використовувати дві нейронні мережі: для швидкого бігу і для перебування на місці, витончено перемикаючись між ними.

«Кессі може виконувати цілий спектр різних видів бігу, але оскільки ми спеціалізували її на швидкості, ми почали ставити питання, які види найбільш ефективні при кожній швидкості? Це призвело до першої оптимізованої бігової ходи Кессі і до поведінки, яка була напрочуд схожа на біомеханіку людини», – сказав Кроулі.

Зрештою Кессі подолав 100-метровий спринт за 24,73 секунди у легкоатлетичному центрі Уайта OSU, стартувавши із положення стоячи і повернувшись у це положення без падінь, встановивши світовий рекорд Гіннеса для двоногого робота. Результат повільніший, ніж у найкращих спринтерів світу, але дослідники вважають, що робот у перспективі може прискоритися.

Книга рекордів Гіннеса вказує, що є й інші рекорди, встановлені роботами, що швидко рухаються, але цей унікальний тим, що заснований на стандартній задачі змагання для людей.

Джерело: New Atlas