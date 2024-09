EcoFlow анонсує нові акумуляторні продукти для різноманітних потреб – від зарядки смартфона до живлення автофургона протягом тижня

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

EcoFlow анонсувала чотири нові акумуляторні продукти, призначені для живлення всього: від смартфонів та побутової техніки в разі відключення електроенергії до автофургонів.

Найпотужнішим серед новинок є Power Kit другого покоління. Це комплексна система керування живленням. Комплекти розроблені для живлення різноманітного обладнання ─ до невеликого кемпера ─ без необхідності самостійно збирати всі необхідні компоненти. EcoFlow каже, що нові Power Kit v2 на 5 кВА 48 В оптимізовані для фургонів, вони тихіші (на що виникали скарги у користувачів версій першого покоління) і пропонують ще більшу ємність. Розширеного запасу енергії батарей ємністю 45 кВт-год вистачає на тиждень або довше. Однак для цього знадобиться об’єднати 9 досить великих LFP батарей ємністю 5 кВт-год.

Комплектний Power Hub здатен видавати 4000 Вт потужності (до 8000 Вт при піковому навантаженні), чого повинно бути достатньо для одночасного живлення кількох приладів, таких як еспресо-машина високого тиску, індукційна варильна панель і кондиціонер. Пристрій підтримує різноманітні входи, які можна комбінувати для швидкого заряджання акумуляторів від таких джерел, як генератор або сонячні панелі.

Оновлений Power Kit v2 може контролювати стан та надавати інформацію про резервуари для води, температурні датчики, якщо налаштувати новий інформаційний центр Power Link. Новинка має більший 10-дюймовий спеціальний дисплей консолі, а також забезпечує підтримку більшої кількості з’єднаних ланцюгів змінного та постійного струму.

Середньорозмірна зарядна станція EcoFlow Delta 3 в базовій версії має батарею місткістю 1 кВтгод та забезпечує вихідну потужність до 1800 Вт. Вона здатна приймати до 500 Вт сонячної енергії. Модель Delta 3 Plus може бути розширена за допомогою накопичувальних батарей до загальної місткості 5 кВтгод і підтримує до 1000 Вт сонячної енергії. Обидві версії мають різноманітні порти, включаючи пару виходів USB-C потужністю 140 Вт. Серія Delta 3 працює досить тихо — видає 30 дБ шуму при видачі потужності 600 Вт або менше.

EcoFlow Delta 3 може живити типовий холодильник «принаймні 5 годин» у разі відключення електроенергії. Пристрій має функцію ДБЖ і перемикається за 10 мс.

Лінійка EcoFlow River 3 – це компактне рішення, що пропонується у двох моделях. Базова версія River 3 має 245 Втгод фіксованої ємності та підтримує 110 Вт сонячної енергії на вході. Водночас River 3 Plus має розширювану ємність, яка починається від 286 Втгод, і до 220 Вт підтримки сонячної зарядки. Базова модель може видавати лише 300 Вт потужності, тоді як модель Plus подвоює цю потужність до 600 Вт. Ємність моделі Plus можна збільшити до 858 Втгод, додавши дві батареї. Пристрої River 3 також мають порт USB-C потужністю 140 Вт і можуть служити ДБЖ для ПК.

Нарешті, EcoFlow Rapid – це Qi2 бездротовий зарядний пристрій для телефонів, який також може заряджати ноутбуки. Він буде доступний з батареєю місткістю 5000 мАгод або 10000 мАгод.

Системи EcoFlow Power Kit будуть доступні для попереднього замовлення, починаючи з 15 жовтня. Придбати Delta 3 Plus можна буде з 10 вересня, а базову Delta 3 – з 1 жовтня. Модель River 3 надійде у продаж з 10 вересня, а River 3 Plus – з 1 листопада. Продажі EcoFlow Rapid розпочнуться з 1 листопада.

Джерело: The Verge

