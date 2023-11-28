Кіно Новини 28.11.2023 о 18:02 comment views icon

Fallout: солдати «Братства Сталі» у силовій броні, Гуль та Пустоші у перших кадрах майбутнього серіалу від Amazon

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Вадим Карпусь

Автор новин

Fallout: солдати «Братства Сталі» у силовій броні, Гуль та Пустоші у перших кадрах майбутнього серіалу від Amazon

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Ресурс Vanity Fair опублікував перші кадри серіалу Fallout від Amazon. На зображеннях фігурує головна героїня у виконанні Елли Пернелл, солдати Братства Сталі в костюмах силової броні, а також Ґуль.

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

Fallout розповість про суворе майбутнє, яке настало після глобальної ядерної війни, що сталася у 2077 році. Більшість населення Землі загинула, але невеликі групи людей змогли сховатися у спеціально створених Сховищах. Через 219 років після трагічних подій ті, хто вижив у Сховищах, починають виходити на поверхню. Серед них виявляється і Люсі (Елла Пернелл).

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

Коли криза змушує Люсі вирушити нагору з рятувальною місією, вона виявляє, що планета тепер населена гігантськими комахами, ненажерливими тваринами-мутантами і людською популяцією, що змінилася. Загалом серіал стане канонічним доповненням до існуючої ігрової франшизи.

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

Виконавчий продюсер та гейм-директор Bethesda Тодд Ховард є виконавчим продюсером серіалу Fallout. У проєкті знімалися актори Елла Парнелл («Шершні»), Уолтон Гоггінс («Мерзенна вісімка»), Аарон Мотен («Звільнення»), Мойзес Аріас («Король Стейтен-Айленда»), Кайл Маклахлен («Твін Пікс») та Савін Чоудхурі («Батьківщина»).

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Прем’єра серіалу Fallout відбудеться 12 квітня 2024 ексклюзивно на Prime Video.

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