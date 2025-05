Фінал другого сезону The Last of Us злили в інтернет — за 3 дні до офіційного релізу

HBO

Уникнути спойлерів до фіналу другого сезону The Last of Us тепер буде важче — кадри сьомого епізоду, який мав офіційно дебютувати лише цієї неділі, вже на всю «гуляють» мережею.

Власне екранізація повторює історію оригінальної The Last of Us Part 2, яка мала вийти навесні 2020 року і була відкладена через пандемію, через що стикнулася з безліччю витоків кадрів і спойлерів — в тому числі про одну велику смерть.

За даними ComicBook, витік сьомого епізоду (який, до речі триває всього 49 хвилин і є найкоротшим у сезоні) стався через глядачів, які придбали «сезонний абонемент» на Apple TV (ймовірно, в межах спільного пакету), отримавши раніший доступ до фіналу — хтось найбільш вигадливий зробив записи ключових сцен і згодом виклав в Twitter та TikTok. Очевидно, посилання на них ми не даватимемо і радимо бути обережнішими під час перегляду соцмереж тим, хто все-таки хоче уникнути спойлерів.

Слід зазначити, що в HBO існує давня проблема з витоками: раніше в мережу зливали фінали таких шоу, як «Дім дракона» та «Гра престолів», а ще до релізу другого сезону The Last of Us хтось виклав його фінальний трейлер.

Серіал «Останні з нас» — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела, якому доручено провести підлітку з імунітетом Еллі через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія продовження відбувається через 5 років після подій першого сезону і залучає ключових персонажів The Last of Us Part 2, таких як Еббі (Кейтлін Дівер), Діна (Ізабела Мерсед), Джессі (Янг Мазіно) та Айзек (свою роль з ігор продублює на телебаченні Джеффрі Райт).

Історія Еббі, яку показали лише на початку сезону в драматичній сцені із вбивством Джоела, стане ключовим сюжетом третього сезону, який вже офіційно перебуває у розробці. Нагадаємо, що, коли з’явилась ідея екранізації ігор, Дівер активно просували на роль Еллі, тоді як її поява в образі іншої персонажки викликала хвилю критики у фанів через невідповідність образу з гри. Щобільше, акторці довелось наймати додаткову охорону на знімання, через те, що дехто занадто серйозно сприйняв дії самої персонажки з гри. Раніше Дівер розповіла, що її взяли у серіал без кастингу, а свою ключову сцену у другому сезоні вона знімала за кілька днів після похорон своєї матері.

Четвертий сезон не підтверджений офіційно, однак шоуранер Крейг Мезін говорив, що завершити історію третім «не має можливості». Окрім того, що третій сезон має зосередитись на Еббі, в ньому планують глибше дослідити конфлікт між WLF (Вашингтонським визвольним фронтом) та Шрамами, а також показати Короля щурів в закинутій лікарні.

Нагадаємо, що профільні видання оцінили другий сезон The Last of Us у 95% (критика звучала лише за обірваний фінал), тоді як глядацький рейтинг нині перебуває на рівні катастрофічних 39% — в основному з невдоволеними коментарями щодо касту Еббі та Еллі. Наразі обидва сезони «Останніх з нас» транслюється на HBO та Max (з офіційною українською озвучкою на Megogo) — сьомий та фінальний епізод другого стартує цієї неділі.