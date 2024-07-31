Фінал другого сезону серіалу «Дім дракона» злили в TikTok і Twitter за кілька днів до прем’єри

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Кілька сцен восьмого епізоду другого сезону серіалу «Дім дракона», який мав дебютувати лише цієї неділі, вільно «гуляють» в мережі з учорашнього вечора.

Один з акаунтів у TikTok розмістив близько 30 хвилин епізоду у 14 відео і зібрав сотню тисяч переглядів. Зрештою автора забанили, однак ролики вже поширили у Twitter і Reddit зокрема.

Для HBO ситуації з витоками не нові: у 2022 році фінальний епізод першого сезону серіалу «Дім дракона» з’явився на торентах за кілька днів до дебюту — припускали, що винні у цьому партнери з дистрибуції в Європі, на Близькому Сході чи в Африці. Епізоди усіх восьми сезонів «Гри престолів» (і особливо останнього) так само регулярно з’являлися на нелегальних сайтах і навіть на законних платформах, таких як DirecTV Now і німецькій версії Amazon Prime Video перед запланованим показом.

HBO намагалась запобігти піратству фіналу другого сезону «Дому дракона» й не надавала інформацію навіть перевіреним журналістам, однак витоків так і не уникнули. В компанії поки не коментували ситуацію.

В Україні фінальний епізод «Дому дракона» можна переглянути вже з понеділка на Megogo.

«Дім дракона» — це приквел хітової «Гри престолів», заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». Сюжет показує боротьбу зелених та чорних Таргарієнів за трон — події, що відбуваються за 200 років до подій «Гри престолів». Наразі серіал офіційно подовжено на третій сезон.

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Раніше Джордж Мартін раніше анонсував одразу 8 серіалів з всесвіту «Гри престолів». Вже стартувала розробка «Лицаря сімох королівств»; також HBO співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна. Щодо прямого сиквела «Гри престолів» про Джона Сноу, то його скасували — через брак вихідного матеріалу. Але ми все ж побачимо раніше скасований серіал «10 000 кораблів».

Джерело: Variety

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