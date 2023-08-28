Гетманцев пропонує додатково оподатковувати «надприбутки» банків ─ 5% від чистого процентного доходу

Перша половина 2023 року виявилась надзвичайно прибутковою для банківського сектору України. Попри війну, банки отримали рекордні прибутки, на що звернув увагу нардеп від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Банківська система продовжує отримувати надприбутки, обумовлені стійким збільшенням чистих процентних доходів. За першу половину 2023 року процентні доходи сягнули 141 млрд.грн, в тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами (ОВДП, ДС) – 73,5 млрд.грн. Чисті процентні доходи склали 93,6 млрд.грн. Проти першої половини 2022 року вони зросли на 41%, проти першої половини 2021 року – на ¾», ─ заявляє Гетманцев.

У зв’язку з цим фінансовий комітет ВРУ підготував законопроєкт №9656 про запровадження нового податку в Україні. Нардепи хочуть, щоб банки поділились «надприбутками» й на додачу до звичайного податку на прибуток хочуть ще запровадити податок на чистий процентний дохід ─ за ставкою 5%.

«Подали разом з колегами законопроект про тимчасове оподаткування надприбутків банків», ─ зазначив голова комітету Гетманцев.

Данило Гетманцев називає таке додаткове оподаткування тимчасовим. Як очікується, додатковий податок діятиме протягом 3 років, починаючи з 1 січня 2024 року. Надходження від податку планується спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни. За розрахунками Гетманцева, якби податок діяв у 2023 році, він дозволив би залучити в бюджет додатково 10 млрд грн.

Проте профільні експерти вважають, що ефект від податку буде значно меншим. Рекордні прибутки банків цього року пояснюються виплатами по ОВДП та високою обліковою ставкою НБУ. У 2024 році ситуація буде зовсім інша й доходи банків знизяться. До того ж державні банки й без того перераховують частину чистого прибутку до бюджету у вигляді дивідендів. Тож виникне новий платіж, який зменшить розмір дивідендів. Отже, новий податок вплине більше на приватні банки.