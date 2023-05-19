HTC U23 Pro з 6,7-дюймовим OLED дисплеєм та SoC Snapdragon 7 Gen 1 отримав ціну від $550

Компанія HTC підготувала новий смартфон U23 Pro. Це перший пристрій серії U після моделі U20 5G, що вийшла ще 2020 року.

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HTC U23 Pro – смартфон середнього рівня. Він оснащений 6,7-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2400х1080 пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій виконаний на базі апаратної платформи Snapdragon 7 Gen 1. Конфігурація може включати 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої флешпам’яті. Також є роз’єм для картки пам’яті microSD.

На задній панелі смартфона HTC U23 Pro розташований модуль камери із чотирма модулями. Головний 108-мегапіксельний модуль доповнений 8-мегапіксельним надширококутним модулем, 5-мегапіксельним макромодулем та 2-мегапіксельним сенсором глибини сцени. Фронтальна камера у вирізі дисплея отримала 32-мегапіксельний сенсор.

Місткість вбудованої батареї становить 4600 мАг. Підтримується дротове заряджання потужністю 30 Вт, бездротове заряджання потужністю 15 Вт і реверсивне бездротове заряджання. Сканер відбитків пальців інтегрований до кнопки живлення на правій грані корпусу. Також відзначається наявність звукового роз’єма 3,5 мм та захист від води та пилу за стандартом IP67. Пристрій працює під керуванням Android 13 і містить встановлений застосунок HTC VIVERSE, призначений для спільного використання з гарнітурою змішаної реальності VIVE XR Elite.

Смартфон HTC U23 Pro доступний для попереднього замовлення за ціною $550 за конфігурацію з 8/256 ГБ пам’яті й $585 за версію з 12/256 ГБ пам’яті. Фактичне постачання розпочнеться 5 червня. При оформленні попереднього замовлення до 4 червня можна отримати бездротові навушники вартістю $86.

Джерело: phonearena