Інтерактивна мапа світу з місцями народження найвидатніших людей з різних країн. До списку увійшло 2,3 мільйона осіб

У скарбничці незвичних інтерактивних карт чергове поповнення — проєкт фінського географа та картографа Топі Чжуканов (Topi Tjukanov), що працює у Mapbox, візуалізує перевірену методом перехресного затверджування базу даних найвидатніших людей та дозволяє дізнатися, де саме народилися ті чи інші знаменитості.

Загалом до переліку знаменитостей увійшли 2,3 мільйона впливових людей із таких галузей, як культура, наука, лідерство та спорт — на мапі можна побачити, у яких містах народилися ці люди, чи живі вони досі та яке місце посідають у рейтингу популярності.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town? I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox. Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1 🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd — Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022

Кожне ім’я, що потрапило на карту, було взято з найбільш об’ємних та доступних баз «Вікіпедії» та «Вікіданих» — ті своєю чергою лягли в основу нещодавнього наукового дослідження, опублікованого в Nature. Його автори намагалися оцінити ступінь значущості за набором попередньо визначених критеріїв, серед яких кількість внесених до онлайн-енциклопедії правок, загальна кількість слів у всіх доступних біографіях тієї чи іншої людини, середня кількість переглядів біографії в всіх мовних розділах «Вікіпедії» у період з 2015 по 2018 рік та кількість у статтях зовнішніх посилань із «Вікіданих».

Сама карта доступна за цим посиланням. При натисканні на те чи інше ім’я — імена тих осіб, що мають вищі рейтинги, виділені більшим розміром шрифту — можна дізнатися точне місце кожної окремої відомої особисті у загальному рейтингу помітності. Якщо захоплюєтеся географією та людьми, то цей сайт може стати чудовим способом дослідити тих відомих осіб, що живуть (жили) поблизу та далеко.