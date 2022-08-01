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Інтерактивна мапа світу з місцями народження найвидатніших людей з різних країн. До списку увійшло 2,3 мільйона осіб

Інтерактивна мапа світу з місцями народження найвидатніших людей з різних країн. До списку увійшло 2,3 мільйона осіб

У скарбничці незвичних інтерактивних карт чергове поповнення — проєкт фінського географа та картографа Топі Чжуканов (Topi Tjukanov), що працює у Mapbox, візуалізує перевірену методом перехресного затверджування базу даних найвидатніших людей та дозволяє дізнатися, де саме народилися ті чи інші знаменитості.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Загалом до переліку знаменитостей увійшли 2,3 мільйона впливових людей із таких галузей, як культура, наука, лідерство та спорт — на мапі можна побачити, у яких містах народилися ці люди, чи живі вони досі та яке місце посідають у рейтингу популярності.

Кожне ім’я, що потрапило на карту, було взято з найбільш об’ємних та доступних баз «Вікіпедії» та «Вікіданих» — ті своєю чергою лягли в основу нещодавнього наукового дослідження, опублікованого в Nature. Його автори намагалися оцінити ступінь значущості за набором попередньо визначених критеріїв, серед яких кількість внесених до онлайн-енциклопедії правок, загальна кількість слів у всіх доступних біографіях тієї чи іншої людини, середня кількість переглядів біографії в всіх мовних розділах «Вікіпедії» у період з 2015 по 2018 рік та кількість у статтях зовнішніх посилань із «Вікіданих».

Сама карта доступна за цим посиланням. При натисканні на те чи інше ім’я — імена тих осіб, що мають вищі рейтинги, виділені більшим розміром шрифту — можна дізнатися точне місце кожної окремої відомої особисті у загальному рейтингу помітності. Якщо захоплюєтеся географією та людьми, то цей сайт може стати чудовим способом дослідити тих відомих осіб, що живуть (жили) поблизу та далеко.


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