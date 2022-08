Інтерактивна мапа світу з місцями народження найвидатніших людей з різних країн. До списку увійшло 2,3 мільйона осіб

У скарбничці незвичних інтерактивних карт чергове поповнення — проєкт фінського географа та картографа Топі Чжуканов (Topi Tjukanov), що працює у Mapbox, візуалізує перевірену методом перехресного затверджування базу даних найвидатніших людей та дозволяє дізнатися, де саме народилися ті чи інші знаменитості.

Загалом до переліку знаменитостей увійшли 2,3 мільйона впливових людей із таких галузей, як культура, наука, лідерство та спорт — на мапі можна побачити, у яких містах народилися ці люди, чи живі вони досі та яке місце посідають у рейтингу популярності.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?

I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.

Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1

🧵 pic.twitter.com/GoI4VnGzvd

— Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022