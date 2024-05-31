Інженер створив чохол, що перетворює iPhone на портативну консоль Nintendo

Гідне доповнення до хвилі емуляторів ретро-ігор в App Store.

Інженер створив чохол для iPhone під назвою Weirdboy, і головна його особливість в тому, що він з легкістю перетворюється у Game Boy — популярну портативну консоль Nintendo.

Чохол-контролер надрукований на 3D-принтері й, судячи з відео, використовується поки лише з iPhone 13 Pro — однак у листі очікування, який можуть заповнити потенційні клієнти, сказано, що моделі для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro також у розробці.

Сам контролер розташований у нижній частині iPhone і за допомогою кількох рухів перетворює екранні кнопки на фізичні, які імітують кнопки Game Boy, максимально наближаючи процес до справжнього досвіду. Видання iMore уточнює, що Weirdboy також розроблений для гри в Game Boy DMG і Game Boy Color через емулятор Delta.

Невідомо, скільки коштуватиме пристрій — однак творець в тому ж листі очікування пропонує проголосувати за потенційну ціну (15-20 доларів, 20-25, чи вище 25).

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