Kia Soul підлетів на кілька метрів вгору після наїзду на відпавше колесо — Tesla Autopilot записав моторошну аварію та уникнув зіткнення

Користувач Twitter із ніком Anoop_Khatra опублікував відео аварії, зафіксоване на камеру його електромобіля Tesla. Інцидент, гідний фільму «Пункт призначення», стався на магістралі 118 Freeway біля Лос-Анджелеса.

Автомобіль Kia Soul першого покоління їхав у лівому ряду та випереджав інші попутні транспортні засоби. Коли він майже зрівнявся з пікапом Chevrolet Silverado, в останнього відірвалося переднє ліве колесо і викотилося перед Kia Soul. Водій хетчбека не мав можливості зреагувати на появу перешкоди, і компактний автомобіль наїхав на колесо, після чого Soul підскочив у повітря і піднявся вище власної висоти. Після перевороту у повітрі автомобіль приземлився на 4 колеса, а злощасне колесо, що стало винуватцем аварії, незабаром повторно наздогнало і вдарило хетчбек – цього разу в задню частину.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX — Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023

Як повідомляє Kia Soul, після цього інциденту водій Kia Soul зміг самостійно вийти з автомобіля та не отримав серйозних травм внаслідок аварії. На щастя, у машині не було пасажирів. Автор відео додав, що активований у його Tesla Autopilot зреагував на інцидент і звернув праворуч, щоб уникнути зіткнення з колесом, що відірвалося.

Схожа аварія сталася кілька років тому на автомагістралі Interstate 80 неподалік Гері, штат Індіана. Тоді автомобіль Toyota RAV4 наїхав на колесо іншого автомобіля на дорозі, перевернувся в повітрі та приземлився на колеса.

Обидва ці інциденти демонструють, наскільки суттєвими є досягнення у сфері безпеки автомобілів. Ймовірно, автомобілі 1970-х років не змогли б забезпечити виживання пасажирів внаслідок таких аварій зі злетами та падіннями.

Джерело: motor1