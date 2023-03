Kia Soul підлетів на кілька метрів вгору після наїзду на відпавше колесо — Tesla Autopilot записав моторошну аварію та уникнув зіткнення

Користувач Twitter із ніком Anoop_Khatra опублікував відео аварії, зафіксоване на камеру його електромобіля Tesla. Інцидент, гідний фільму «Пункт призначення», стався на магістралі 118 Freeway біля Лос-Анджелеса.

Автомобіль Kia Soul першого покоління їхав у лівому ряду та випереджав інші попутні транспортні засоби. Коли він майже зрівнявся з пікапом Chevrolet Silverado, в останнього відірвалося переднє ліве колесо і викотилося перед Kia Soul. Водій хетчбека не мав можливості зреагувати на появу перешкоди, і компактний автомобіль наїхав на колесо, після чого Soul підскочив у повітря і піднявся вище власної висоти. Після перевороту у повітрі автомобіль приземлився на 4 колеса, а злощасне колесо, що стало винуватцем аварії, незабаром повторно наздогнало і вдарило хетчбек – цього разу в задню частину.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX

— Anoop (@Anoop_Khatra) March 25, 2023