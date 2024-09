Китайське диво: Black Myth Wukong заробила майже $1 млрд за два тижні

Відеогра Black Myth: Wukong від китайської студії Game Science досягла феноменального комерційного успіху, згідно з новим звітом Video Game Insights.

За даними звіту, лише на платформі Steam гра заробила $879 мільйонів. Середній час гри кожного користувача становить майже 32 години. Експерти оцінюють загальну кількість проданих копій у 18 мільйонів.

Update – Black Myth: Wukong has now sold an estimated 17 million units.https://t.co/9dFU5Gmiuq pic.twitter.com/1PxyIZBSyO

— Video Game Insights (@VG_Insights) September 2, 2024