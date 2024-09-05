Китайське диво: Black Myth Wukong заробила майже $1 млрд за два тижні

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Відеогра Black Myth: Wukong від китайської студії Game Science досягла феноменального комерційного успіху, згідно з новим звітом Video Game Insights.

За даними звіту, лише на платформі Steam гра заробила $879 мільйонів. Середній час гри кожного користувача становить майже 32 години. Експерти оцінюють загальну кількість проданих копій у 18 мільйонів.

Update – Black Myth: Wukong has now sold an estimated 17 million units.https://t.co/9dFU5Gmiuq pic.twitter.com/1PxyIZBSyO — Video Game Insights (@VG_Insights) September 2, 2024

Статистика SteamDB свідчить про рекордну кількість одночасних гравців — 2,4 мільйона осіб два тижні тому. Щодня гра збирає понад мільйон активних користувачів, з піковими показниками у вихідні.

Китай залишається головним ринком для Black Myth: Wukong. На момент виходу гри 80% продажів припадало на цю країну. Зараз ця цифра становить 76%.

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Успіх гри не став несподіванкою. Ще до виходу Black Myth: Wukong показувала високі показники передзамовлень. За перші три дні після релізу гра заробила понад $10 мільйонів.

Black Myth: Wukong — це китайська екшн-RPG, яка створена за мотивами класичного китайського роману «Подорож на Захід» і розповідає про пошуки реліквій царя мавп Сунь Укуна після подій роману. Black Myth: Wukong отримала «загалом схвальні» відгуки від критиків, згідно з агрегатором рецензій Metacritic. Середня оцінка склала 81 бал зі 100. Розробником виступає китайська студія Game Science.

Гра вийшла 20 серпня 2024 року на PC (Steam, Epic Games) та PlayStation 5. Версія для Xbox Series X|S поки не анонсована. Однак історія про короля мавп ще не закінчена, оскільки, за чутками, розробники готують два DLC.

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Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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