Китайський «Чаньє-6» доставив на Землю перші зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця

Космічний корабель «Чаньє-6» успішно приземлився у Внутрішній Монголії, доставивши на Землю перші в історії зразки ґрунту та гірських порід зі зворотного боку Місяця.

Сі Цзіньпін привітав Національне космічне управління Китаю, назвавши подію «визначним досягненням у зусиллях країни стати космічною та технологічною державою», повідомляє Associated Press.

«Чаньє-6» висадився на Місяці 2 червня, але не без проблем. Оскільки, це зворотний бік, сам Місяць блокує радіосигнали, тож місії довелось покладатись на раніше запущені китайські місячні супутники, які дещо полегшили процес встановлення зв’язку.

Після «прилунення» в басейні ударного кратера Ейткен зонд використав бурові інструменти та роботизовану руку аби «захопити» зразки ґрунту та гірських порід. Він також доставив корисні вантажі Європейського космічного агентства, Франції та Італії, призначені для «наукових досліджень».

Сам кратер Ейткен, ймовірно, утворився приблизно 4,26 мільярда років тому — і лише один з низки ударних кратерів, утворених внаслідок давніх зіткнень. Очікується, що отримані з них зразки допоможуть вченим краще зрозуміти рельєф поки незнайомого зворотного боку Місяця і, ймовірно, проллють світло на ранню історію супутника та Землі.

«Це важливо для розуміння походження життя на Землі», — написала некомерційна організація The Planetary Society у дописі про «Чаньє-6» на початку цього року, посилаючись на теорію про те, що астероїди могли нести воду та органічні матеріали на Землю під час «важкого бомбардування».

Місія «Чаньє-6» — також важливий для Китаю етап у перегонах за встановлення глобальної присутності людини на Місяці.

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Наступний космічний корабель «Чаньє-7» планують відправити на Місяць у 2026 році — для пошуку води та інших ресурсів, які могли б потенційно підтримувати довгострокові місії. NASA також хоче відправити перших людей до південного полюса Місяця у 2026 році в рамках своєї місії Artemis III.