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Meta виявила велику мережу акаунтів з росії та Китаю: вони розповсюджували дезінформацію про війну в Україні та майбутні вибори в США

Meta виявила велику мережу акаунтів з росії та Китаю: вони розповсюджували дезінформацію про війну в Україні та майбутні вибори в США

Мережа з росії була «найбільшою і найскладнішою» у своєму роді, яку Meta виявила з початку російського вторгнення в Україну, а китайська стала першою, яка була націлена на політику США перед проміжними виборами.

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Meta заявила у звіті, що дві окремі мережі порушили політику компанії щодо «скоординованої недостовірної поведінки».

Китайські облікові записи працювали на декількох платформах, включаючи Facebook, Instagram і Twitter, і в першу чергу були націлені на США та Чеську Республіку. Повідомлення, призначені для громадян Чехії, були зосереджені на критиці підтримки урядом України, її впливу на чеську економіку та закликах до того, щоб уряд уникав ворожого ставлення до Китаю.

Дезінформація про США була призначена як для республіканців, так і для демократів – у повідомленнях висловлювалася підтримка обох партій щодо їхніх позицій щодо захисту прав на зброю та доступності абортів.

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“Ця операція не отримала підтримки з боку автентичних спільнот”, – йдеться у звіті Meta.

mem USA
Такі меми публікували в акаунтах, що розповсюджували дезінформацію.

Найбільша мережа російського походження насамперед була націлена на Німеччину, Францію, Італію, Україну та Велику Британію, приділяючи особливу увагу російському вторгненню в Україну. Мережа складалася з більш ніж 60 веб-сайтів, що маскуються під європейські платформи новин, таких як Guardian, Der Spiegel і Bild.

Fake Guardian
Скріншот реальної статті Guardian та фейкової: вказані однакові автор та час, проте текст та фото – різні.

У більш ніж 1600 облікових записах Facebook та Instagram мережа просувала історії, які перегукувались із кремлівською пропагандою в критиці України та українських біженців, а також західних санкції щодо Росії.

Мета розпочала розслідування цієї справи після публікації журналістів-розслідувачів у Німеччині.

«Це найбільша і найскладніша операція російського походження, яку ми зірвали з початку війни в Україні», — йдеться у повідомленні компанії.

Джерело: Axios


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