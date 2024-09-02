Microsoft готує «розумний пошук медіа» — Windows навчиться шукати слова в аудіо та відео

У найновішій тестовій версії Windows з’явилися натяки на функцію пошуку в аудіо та відеоконтенті. Розробники назвали її «розумним пошуком медіа» (intelligent media search).

Ця інформація з’явилася в оновленні Windows 11 Insider Canary Channel під номером 27695. Користувач X під ніком @XenoPanther першим виявив згадки про новий інструмент. За його словами, «розумний пошук медіа» транскрибуватиме всі аудіофайли та відео на комп’ютері з Windows, що зробить промовлені слова доступними для пошуку через операційну систему.

These changes may already exist in other branches but in 27695… “Intelligent media search” references have been added

Intelligent media search available

Search by spoken words in your indexed video or audio files. By clicking ‘I agree,’ you consent to scanning the media files… — Xeno (@XenoPanther) August 30, 2024

Ця функція може стати в пригоді, коли потрібно знайти інформацію в записі зустрічі або відшукати загублене місце в аудіокнизі. Хоча інструмент ще недоступний у жодній із версій, розробники вже додали посилання на нього, ймовірно, готуючись до впровадження.

Опис функції вказує, що користувачам доведеться дати згоду на сканування медіафайлів на їхньому пристрої. За потреби система завантажить та встановить необхідну модель у фоновому режимі. Після налаштування ШІ-модель транскрибуватиме медіафайли та індексуватиме їх перед тим, як увімкнути пошук за вмістом.

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Нова функція нагадує Recall — інструмент, який мав записувати знімки екрана кожні кілька секунд та робити все, що користувач бачив на комп’ютері, легко доступним для пошуку. Через занепокоєння щодо приватності впровадження Recall відклали, але Microsoft планує повернути його до тестових версій у жовтні.

Для роботи Recall потрібен комп’ютер, сумісний з Windows Copilot+, що має нейропроцесор потужністю щонайменше 45 TOPS та від 25 до 150 ГБ вільного місця на диску. Поки невідомо, чи матиме «розумний пошук медіа» такі ж вимоги до обладнання.

Джерело: Tomshardware

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