Microsoft готує «розумний пошук медіа» — Windows навчиться шукати слова в аудіо та відео

У найновішій тестовій версії Windows з’явилися натяки на функцію пошуку в аудіо та відеоконтенті. Розробники назвали її «розумним пошуком медіа» (intelligent media search).

Ця інформація з’явилася в оновленні Windows 11 Insider Canary Channel під номером 27695. Користувач X під ніком @XenoPanther першим виявив згадки про новий інструмент. За його словами, «розумний пошук медіа» транскрибуватиме всі аудіофайли та відео на комп’ютері з Windows, що зробить промовлені слова доступними для пошуку через операційну систему.

These changes may already exist in other branches but in 27695…

“Intelligent media search” references have been added

Intelligent media search available

Search by spoken words in your indexed video or audio files. By clicking ‘I agree,’ you consent to scanning the media files…

— Xeno (@XenoPanther) August 30, 2024