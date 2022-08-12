Motorola анонсувала Moto Razr 2022 — нове покоління «розкладачки» з гнучким екраном 144 Гц

Motorola представила «розкладачку» Moto Razr 2022, хоча й перенесла анонс смартфона з минулого тижня. Нова модель буде доступна для замовлення в Китаї з 15 серпня, щодо її європейських перспектив ще нічого не відомо.

Новий Razr оснащений 6,7-дюймовою складаною панеллю P-OLED FHD+ з частотою оновлення 144 Гц і підтримкою HDR10+, а також 2,7-дюймовим мінідисплеєм P-OLED з іншого боку, котрий можна використовувати як видошукач камери або для перевірки сповіщень.

Поруч із зовнішнім екраном розташовані дві камери – 50 МП основна з оптичною стабілізацією та 13 МП надширококутник. Селфі-камера в отворі основного дисплея оснащена сенсором на 32 МП.

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Швидкодією Razr 2022 забезпечує процесор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Передбачено конфігурації пам’яті 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ або 12 ГБ + 512 ГБ вбудованого накопичувача UFS 3.1. Автономну роботу підтримує акумулятор ємністю 3500 мАг з можливістю швидкого заряджання потужністю до 33 Вт. Є підтримка двох SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, в наявності порт USB-C.

Вартість Moto Razr 2022 в Китаї починається з 5999 юанів (890 доларів), за топову конфігурацію просять близько 1082 доларів. З актуальних «розкладачок» у Європі будуть доступні Samsung Galaxy Z Flip4 та Galaxy Z Fold4, також у Китаї вчора вийшов Xiaomi Mix Fold 2.

Джерело: TechSpot