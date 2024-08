«Чужий: Ромул» приховує загадку про Ріплі, яка може визначити долю франшизи

Режисер Федеріко Альварес неодноразово наголошував, що у його творінні є багато замаскованих великодок.

Обережно! Далі спойлери.

Уважні глядачі фільму «Чужий: Ромул» звернули увагу на цікаву деталь у сцені з аварією космічної станції «Ренесанс». Фанатський сайт AvP Galaxy припускає, що невеликий корабель, який відокремився від станції під час її зіткнення з кільцями планети, може бути рятувальним човником «Нарцис». Саме на ньому Еллен Ріплі (Сігурні Вівер) рятувалася в першому фільмі серії.

Some eagle-eyed fans seem to have spotted a small ship ejecting from Renaissance station as it crashes. The ship appears to be none other than the Narcissus, which at this point in time carries Elen Ripley in cryo-sleep. According to… pic.twitter.com/IOIv5mnsNm

— The Sietch of Sci-Fi (@TSoS_) August 20, 2024