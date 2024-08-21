«Чужий: Ромул» приховує загадку про Ріплі, яка може визначити долю франшизи

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Режисер Федеріко Альварес неодноразово наголошував, що у його творінні є багато замаскованих великодок.

Обережно! Далі спойлери.

Уважні глядачі фільму «Чужий: Ромул» звернули увагу на цікаву деталь у сцені з аварією космічної станції «Ренесанс». Фанатський сайт AvP Galaxy припускає, що невеликий корабель, який відокремився від станції під час її зіткнення з кільцями планети, може бути рятувальним човником «Нарцис». Саме на ньому Еллен Ріплі (Сігурні Вівер) рятувалася в першому фільмі серії.

Possible small #AlienRomulus spoiler below: Some eagle-eyed fans seem to have spotted a small ship ejecting from Renaissance station as it crashes. The ship appears to be none other than the Narcissus, which at this point in time carries Elen Ripley in cryo-sleep. According to… pic.twitter.com/IOIv5mnsNm — The Sietch of Sci-Fi (@TSoS_) August 20, 2024

Феде Альварес підігрів інтерес фанатів своїми загадковими коментарями щодо можливої появи Ріплі.

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«Я б не сказав, що це неможливо, адже ніхто точно не знає, що відбувалося упродовж усіх тих років, коли вона дрейфувала в космосі», — натякнув він у розмові з CinemaBlend. «Гадаю, з юридичних причин я не можу розповісти більше. Але я б сказав, що це не неможливо. У фільмі я приховав кілька речей, які є відповіддю на це запитання».

Фанати також помітили ще одну сцену, де нібито видно «Нарцис». Сайт AvP Galaxy стверджує, під час епізоду, коли Кей опиняється замкненою в кімнаті з ксеноморфом, у коридорі можна побачити вертикально пристикований човник.

Аккаунт The Sietch of Sci-Fi у Twitter припускає, що відповіді може дати комікс від Marvel, який вийде 16 жовтня. Також фанати згадують спіноф-роман, де Ріплі прокидається між подіями «Чужого», розмірковуючи про можливі сценарії розвитку подій.

Нагадаємо, «Чужий: Ромул» показав другий найкращий старт в історії франшизи за касовими зборами.

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Джерело: Gamesradar

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