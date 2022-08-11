МВС: Проєкт закону «Про право на цивільну вогнепальну зброю» суттєво відрізнятиметься від проголосованого в першому читанні

Напередодні повномасштабного вторгнення росії до нашої країни, 23 лютого 2022 року, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект «Про право на цивільну вогнепальну зброю» №5708, який легалізує право на придбання вогнепальної зброї українцями. З того часу законодавці встигли провести онлайн-опитування на цю тему за допомогою сервісу “Дія”, а тепер у МВС зробили цікаву заяву.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий у своїй статті для “Голосу України” розповів про підготовку законопроєкту «Про право на цивільну вогнепальну зброю», який Верховна Рада України ухвалила у першому читанні. Сьогодні народні депутати України у співпраці з МВС та іншими зацікавленими сторонами готують до другого читання цей законопроєкт.

«Поки що ми єдина країна в Європі, яка досі на законодавчому рівні не врегулювала спеціальним актом питання обігу цивільної вогнепальної зброї. Народні депутати України, вносячи правки до другого читання, ураховують пропозиції МВС, які базуються на кращій міжнародній практиці. Проєкт закону суттєво відрізнятиметься від проголосованого в першому читанні. Кінцеве рішення — за народними депутатами України», – зазначив Богдан Драп’ятий.

На жаль, заступник міністра МВС не повідомив, у чому конкретно полягають нововведення, але найімовірніше йдеться про додаткові обмеження, не передбачені в першій версії законопроекту.

Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ України запитувало думку громадян щодо обігу зброї в Україні. Опитування проходило в застосунку Дія, у голосуванні взяло участь понад 1,7 млн. людей, які відповіли наступним чином:

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59 % за те, що пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, та можуть вільно носити їх із собою в громадських місцях;

22 % — пістолети категорично не мають бути в обігу серед цивільного населення взагалі;

19 % — пістолети можуть мати всі громадяни, які дотримуються вимог закону, але використовувати їх зможу тільки в тирах чи на стрільбищах. Носити зброю із собою заборонено.

Джерело: МВД