Новини Блокчейн 01.06.2023 о 18:47

Найбільший стейблкоїн відновив свою ринкову вартість, яка обвалилась після краху TerraUSD у 2022-му році

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Згідно з даними трекера, опублікованого компанією Tether, що базується на Британських Віргінських Островах, капіталізація стейблкоїна USDT досягла $83,2 млрд, перевершивши рекорд, встановлений у травні 2022-го року.

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USDT прив’язаний до долара 1:1, підтримуючи цю вартість резервами готівки та еквівалентними активами. Відновлення стейблкоїна засвідчує його домінуючу роль на крипторинку, як засобу для проведення транзакцій і збереження ціни.

Водночас його головний конкурент, USDC від Circle, скоротився майже вдвічі й нині його ринкова вартість становить $28,8 млрд.

Діаграма ринкової капіталізації USDT. Джерело: CoinMarketCap
Діаграма ринкової капіталізації USDT. Джерело: CoinMarketCap

Капіталізація стейблкоїна Tether впала приблизно на 20%, після того, як крах Terra дестабілізував криптовалютні ринки, розпочавши період банкрутств, гучних скандалів та обвалів вартості більшості цифрових монет.

За даними дослідників з Kaiko, Tether використовується в більш ніж 50% всіх торгів на централізованих біржах.

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Історично Tether був оточений суперечками й питанням про те, чи достатньо у компанії резервів, щоб виправдати претензію на прив’язку до долара 1:1, а також про якість активів, які складають ці резерви. У 2021 році Tether досягла мирової угоди з генеральним прокурором Нью-Йорка щодо звинувачень у змішуванні клієнтських і корпоративних коштів, а також брехні щодо своїх резервів інвесторам. Хоча компанія, як і її дочірня криптобіржа Bitfinex ніколи не визнавала якихось протиправних дій.


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