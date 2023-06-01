Найбільший стейблкоїн відновив свою ринкову вартість, яка обвалилась після краху TerraUSD у 2022-му році

Згідно з даними трекера, опублікованого компанією Tether, що базується на Британських Віргінських Островах, капіталізація стейблкоїна USDT досягла $83,2 млрд, перевершивши рекорд, встановлений у травні 2022-го року.

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Tether USD₮ Reaches All-Time High, Surpasses Previous Market Cap High of $83.2Bhttps://t.co/Vxs5fbDQ4j pic.twitter.com/YbxWBWjmwd — Tether (@Tether_to) June 1, 2023

USDT прив’язаний до долара 1:1, підтримуючи цю вартість резервами готівки та еквівалентними активами. Відновлення стейблкоїна засвідчує його домінуючу роль на крипторинку, як засобу для проведення транзакцій і збереження ціни.

Водночас його головний конкурент, USDC від Circle, скоротився майже вдвічі й нині його ринкова вартість становить $28,8 млрд.

Капіталізація стейблкоїна Tether впала приблизно на 20%, після того, як крах Terra дестабілізував криптовалютні ринки, розпочавши період банкрутств, гучних скандалів та обвалів вартості більшості цифрових монет.

За даними дослідників з Kaiko, Tether використовується в більш ніж 50% всіх торгів на централізованих біржах.

Why is #USDT‘s market cap approaching all time highs? Trade volume on both CEXs and DEXs has been relatively stagnant since the bull run. Because trading is Tether’s dominant use case, one would expect a positive correlation. pic.twitter.com/ABicEc9owe — Kaiko (@KaikoData) May 22, 2023

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Історично Tether був оточений суперечками й питанням про те, чи достатньо у компанії резервів, щоб виправдати претензію на прив’язку до долара 1:1, а також про якість активів, які складають ці резерви. У 2021 році Tether досягла мирової угоди з генеральним прокурором Нью-Йорка щодо звинувачень у змішуванні клієнтських і корпоративних коштів, а також брехні щодо своїх резервів інвесторам. Хоча компанія, як і її дочірня криптобіржа Bitfinex ніколи не визнавала якихось протиправних дій.