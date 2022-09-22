NASA повідомило про серйозну несправність в телескопі Джеймса Вебба: колесо для перемикання фільтрів у камері MIRI зазнало «підвищеного тертя»

Через два місяці після отримання перших чітких і красивих фотографій із космосу, команда NASA виявила несправність в одному з найчутливіших приладів космічного телескопа Джеймса Вебба.

24 серпня команда Вебба виявила проблему в одному з чотирьох режимів спостереження приладу Mid-Infrared Instrument (MIRI). Несправність зафіксована у решітчастому колесі для перемикання довжини хвиль у режимі спектроскопії середньої роздільної здатності MRS. За словами NASA, колесо зазнало «підвищеного тертя».

MIRI – це інструмент середнього інфрачервоного діапазону, який може розрізняти довші хвилі світла, невидимі для людського ока. Таким чином, телескоп може розглянути та зняти деталі нещодавно сформованих зірок. Його використовували, наприклад, для зйомки групи з п’яти галактик у сузір’ї Пегаса Квінтет Стефана.

Після попередніх перевірок працездатності та розслідування проблеми, 6 вересня NASA скликала комісію з розгляду аномалій. Прийнято рішення призупинити роботу режиму MRS до з’ясування подробиць та усунення несправностей.

Інші режими камери MIRI (візуалізація, спектроскопія низької роздільної здатності та коронограф) працюють і доступні для спостереження, як і інші частини телескопа.

Телескоп Джеймса Вебба може забезпечити 17 режимів роботи на чотирьох інструментах, кожен з яких можна використовувати для пошуку різних видів інформації у Всесвіті. Спектометр середньої роздільної здатності MIRI можна використовувати для аналізу молекул у дисках уламків, що формують планети, в той час як інші режими можуть бути використані для спостереження за квазарами або отримання надзвичайно докладних знімків далеких галактик.

Це не єдиний збій для JWST – у червні на нього впав мікрометеорит, пошкодивши одне із дзеркал телескопа. Однак такі випадки не стають несподіванкою – навіть для телескопа вартістю 10 мільярдів доларів зіткнення з космічним сміттям є неминучою частиною подорожі.

Раніше Джеймс Вебб вперше зняв Марс – нові дані проливають світло на особливості атмосфери планети та допоможуть уточнити її хімсклад.

Джерело: NASA, The Verge