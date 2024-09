«Не те, чого ви очікуєте від мене»: Стівен Кінг коментує фільм «Життя Чака»

Стівен Кінг зазначив, що «Життя Чака» — не зовсім очікуваний фільм за його твором. Але він не сварить стрічку і називає її одною з хороших.

Драма, яку зняв режисер Майк Фланаган, відходить від канону традиційного фільму жахів за творчістю Стівена Кінга. Вона адаптує однойменну новелу зі збірки Кінга «Якщо кров тече» 2020 року. Фланаган придбав права на адаптацію історії для великого екрана ще до того, як книжка була випущена, і навіть сам Кінг не знав, чи напевно вона вийде.

THE LIFE OF CHUCK bows tomorrow evening at the Toronto Film Festival. This is one of the good ones. It’s sad, has a touch of the paranormal, but it’s also joyful and life-affirming. Maybe not what you’d expect from me, but there ya go.

— Stephen King (@StephenKing) September 5, 2024