«Не те, чого ви очікуєте від мене»: Стівен Кінг коментує фільм «Життя Чака»

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Стівен Кінг зазначив, що «Життя Чака» — не зовсім очікуваний фільм за його твором. Але він не сварить стрічку і називає її одною з хороших.

Драма, яку зняв режисер Майк Фланаган, відходить від канону традиційного фільму жахів за творчістю Стівена Кінга. Вона адаптує однойменну новелу зі збірки Кінга «Якщо кров тече» 2020 року. Фланаган придбав права на адаптацію історії для великого екрана ще до того, як книжка була випущена, і навіть сам Кінг не знав, чи напевно вона вийде.

THE LIFE OF CHUCK bows tomorrow evening at the Toronto Film Festival. This is one of the good ones. It’s sad, has a touch of the paranormal, but it’s also joyful and life-affirming. Maybe not what you’d expect from me, but there ya go. — Stephen King (@StephenKing) September 5, 2024

«Життя Чака» вийде завтра ввечері на кінофестивалі в Торонто. Це один із хороших. Це сумно, з нотками паранормального, але водночас радісно та життєствердно. Можливо, не те, чого ви очікуєте від мене, але ось так», — написав Стівен Кінг 5 вересня.

Том Гіддлстон грає Чарльза «Чака» Кранца, який, починаючи зі своєї смерті від раку, подорожує через все своє життя і закінчує дитинством. Крім того, наближається кінець світу, і кожен справляється з цим своїми дивними способами.

Також у стрічці грають Карен Гіллан у ролі медсестри, Чіветел Еджіофор, Меттью Ліллард, Карл Ламблі, Марк Гемілл, Міа Сара, Кейт Сігел, Саманта Слоян, Гарві Гіллен, Анналіз Бассо, Рахул Колі та Трініті Блісс. Бенджамін Паджак, Коді Фланаган та Джейкоб Тремблі грають молодші версії Чака.

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Прем’єра «Життя Чака» відбулася сьогодні на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Час виходу у кінотеатрах поки невідомий.

Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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