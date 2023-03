Netflix Games, ймовірно, з’явиться на телевізорах — з iPhone або смартфонами Android замість контролера

Netflix працює над перенесенням свого сервісу відеоігор на телевізори, розширюючи список потенційних ігрових пристроїв за рамки смартфонів та планшетів. У коді програми Netflix знайшли посилання на ігри, призначені для ТБ, а також згадку використання смартфона як контролера.

«Для гри на вашому телевізорі потрібний контролер. Ви хочете використовувати цей телефон як ігровий контролер?» – такий текст виявив розробник програм Стів Мозер.

C 2021 Netflix Games працює на iPhone, iPad та пристроях Android, для яких вийшли такі ігри, як Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game і Card Blast. На пристроях Apple ігри випускаються окремо через App Store, щоб відповідати вимогам компанії, але їх можна запускати й через застосунок Netflix, для цього потрібна передплата потокового сервісу.

Ідея полягає в тому, щоб розширити бібліотеку Netflix, доступну на телевізійному екрані – це має допомогти утримати клієнтів в умовах їхнього відтоку та зростання тарифів. Netflix раніше вказував, що хоче перенести ігри на більшу кількість пристроїв і працює над розширеним ігровим хмарним сервісом, не вдаючись в деталі. План із запуску хмарного ігрового сервісу на телевізорах потенційно дозволить користувачам транслювати ігри за допомогою Інтернету.

Такий підхід у майбутньому може перетворити Netflix Games на повноцінного конкурента наявним ігровим хмарним сервісам. Наявність вказівок у коді програми ще не говорить про остаточні плани, але безперечно проливає світло на напрямок розвитку сервісу.

Джерело: Bloomberg