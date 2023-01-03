Netflix вирішив не продовжувати серіал «1899» після першого сезону попри схвальні відгуки глядачів та критиків

Серіал «1899″ не отримає другого сезону. Цю новину оприлюднив у Instagram співавтор серіалу Баран Бо Одар. Лист до фанів також підписав інший автор серіалу, Янтьє Фрізе.

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«З важким серцем ми повинні повідомити вам, що «1899» не буде продовжено», — написав Одар. «Нам би дуже хотілося завершити цю неймовірну подорож другим і третім сезонами, як ми зробили з «Темрявою». Але іноді все відбувається не так, як ви планували. Це життя. Ми знаємо, що це розчарує мільйони фанів. Але ми хочемо щиро подякувати вам за те, що ви були частиною цієї чудової пригоди. Ми вас любимо. Ніколи не забувайте».

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Серіал розповідає про групу іммігрантів на борту корабля, які зіткнулися із серією загадкових подій. Він дебютував на Netflix 17 листопада 2022 року і на старті поступився лише п’ятому сезону «Корони». За чотири дні «1899» набрав близько 79,27 млн годин перегляду.

Шоу стало продовженням попереднього серіалу Одара та Фрізе «Темрява», знакового міжнародного прориву для Netflix, перші епізоди якого дебютували у 2017 році. Після трьох сезонів Фрізе та Одар уклали угоду з Netflix — першу свого роду для європейського ринку. “1899” був першим проєкт, що з’явився в результаті цієї угоди.

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Серіал німецького виробництва «Темрява» розповідає про пригоди підлітків у маленькому провінційному містечку, які стикаються з незрозумілими явищами, що змушує згадати «Дуже дивні справи». Серіал вийшов у рамках програми Netflix Original зі створення власного контенту на основних ринках сервісу. У 2017 році шоу вважалося одним із найуспішніших на Netflix та отримало ще два сезони. Серіал «1899» ріднить із ним схожа фантастична фабула та атмосфера, що перенесені на борт корабля.

Джерело: Variety