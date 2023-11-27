Новини Пристрої 27.11.2023 о 09:46 comment views icon

OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 та 3-кратним перископічним зумом представлять у Китаї 5 грудня

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Вадим Карпусь

Автор новин

До свого 10-річного ювілею OnePlus планує представити новий флагманський смартфон. Презентація OnePlus 12 відбудеться у Шеньчжені, Китай, 5 грудня о 14:30 (за місцевим часом).

На офіційному сайті компанії вже з’явилися зображення OnePlus 12. Пристрій дуже схожий на попередника, хоча колір острова камери тепер відповідає кольору корпусу. На додаток до глянсового білого та класичного матового чорного варіантів буде доступний оновлений зелений колір. Цей варіант дизайну виглядає як матовий мармур на відміну від попереднього простого глянсового покриття.

OnePlus 12 с чипом Snapdragon 8 Gen 3 и 3-кратным перископическим зумом представят в Китае 5 декабря

Компанія вже поділилася деякими ключовими характеристиками OnePlus 12 у соцмережі Weibo. Новинка містить процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, новий 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-808 в основному модулі камери та 64-мегапіксельний перископічний телефото модуль з 3-кратним збільшенням. Камера брендована Hasselblad. Смартфон також включає дисплей з роздільною здатністю 2K, бездротову зарядку, інфрачервоний випромінювач дистанційного керування та сенсорну панель, оптимізовану для використання під дощем.

Слідом за анонсом у Китаї 5 грудня компанія проведе глобальну презентацію OnePlus 12, яка запланована на 15 грудня.

Джерело: Engadget

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