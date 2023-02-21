OnePlus показала концепт смартфону OnePlus 11 Concept із світловими смужками на задній панелі, подібними до Nothing Phone 1

Компанія OnePlus опублікувала пару тизер-зображень, на яких показано концепт майбутнього смартфона. Судячи із зображень, пристрій з назвою OnePlus 11 Concept оснащений світловими смужками, як у торішнього Nothing Phone 1.

Поки компанія лише обмежилася загальним описом, з якого випливає, що зображення демонструють інженерні досягнення в OnePlus 11 Concept, «виділяючи крижані блакитні трубопроводи». Вони проходять через задню панель як система «кровоносних судин». Ці трубки розміщені всередині цілісного скла.

На цей час не зрозуміло, якій саме меті служитимуть ці «крижані блакитні трубопроводи». Ймовірно, вони зможуть про вхідні повідомлення або рівень заряду батареї.

Компанія не поспішає ділитися будь-якими подробицями про цей смартфон. Ймовірно, анонс пристрою відбудеться наступного тижня під час проведення виставки Mobile World Congress 2023. Очікується, що OnePlus наочно продемонструє концепт на виставці для привернення уваги публіки. Однак зовсім не обов’язково «крижані блакитні трубопроводи» перекочують із концепту в споживчий пристрій. Нагадаємо, кілька років тому компанія показала на виставці CES 2020 зразок OnePlus Concept One із заднім склом, що змінює прозорість, який так і не був представлений на ринку.

Джерело: The Verge