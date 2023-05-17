Глава OpenAI Сем Альтман запропонував створити агенцію контролю над ШІ та видавати ліцензії на розробку

На слуханнях у Сенаті США CEO OpenAI Сем Альтман запропонував створити агенцію контролю над моделями ШІ, які працюють «вище певного рівня можливостей». Агентство має видавати ліцензії на передові розробки в галузі штучного інтелекту та забирати їх, якщо компанії порушують встановлені правила.
Пропозицію Альтман висловив у відповідь на побоювання сенаторів з приводу надмірного ентузіазму, який виявляють представники технологічної галузі до технології ШІ – форсування розробок могло б призвести до неконтрольованих наслідків. Він погодився із зауваженням сенаторів, що агентство могло б діяти подібно до Комісії з ядерного регулювання, яка видає ліцензії на атомні електростанції та суворо контролює їхню експлуатацію.
Альтман підтвердив, що ШІ справді може вийти з-під контролю:
«Я думаю, якщо з цією технологією щось піде не так, воно може піти зовсім не так. Ми хочемо голосно заявити про це та працювати з урядом, щоб цього не сталося».
Мовна модель ШІ від OpenAI, що лежить в основі чат-бота GhatGPT, стала однією з найуспішніших і багато в чому спровокувала бум навколо технологій штучного інтелекту наприкінці минулого року. Початкове захоплення спільноти у багатьох її представників змінилося побоюваннями. Тисячі відомих діячів галузі та відомих особистостей підписали відкритий лист про тимчасове обмеження розробки ШІ до створення правил його роботи.
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Джерело: Insider