Перші кадри історичної драми «Нюрнберг» — Рассел Кроу дає покази в суді, як найближчий соратник Гітлера

Рассел Кроу в ролі Германа Герінга в судовій драмі «Нюрнберг»

Перші кадри фільму «Нюрнберг» показують Рассела Кроу на суді через злочини Третього Рейху. Він виконує роль одного з найближчих соратників Гітлера — Германа Герінга.

У центрі сюжету — протистояння між військовим психіатром Дугласом Келлі (Рамі Малек) і Герінгом (Кроу), який опинився за ґратами після падіння нацистського режиму. Це не просто допити — це психологічна дуель. Герінг, колишній рейхсмаршал і глава Люфтваффе, харизматичний і небезпечний, але знає занадто багато про злочини нацистської Німеччини.

Завдання Келлі — зрозуміти, чи здатен Герінг відповідати перед судом. А головний прокурор союзників Роберт Джексон (Майкл Шеннон) хоче вивести його на публічні свідчення. Але це ризиковано — Герінг може обернути трибунал на свою користь. Напругу і передає тизер: фільм — не просто про суд, а про тих, хто володіє правдою. Саме ця думка натякає, що хоч стрічка про минуле — відчуття, що говоримо про щось набагато ближче до сьогодення.

Тизер починається в тажмній в’язниці, де утримують нацистських лідерів. Союзники намагаються вибити зізнання. Лео Вудолл грає персонажа, який ставить просте, але важке питання: як людство дійшло до Голокосту?

Фільм зняв Джеймс Вандербільт, сценарист «Нової Людини-павука 2». Це його друга режисерська робота після біографічної драми «Правда». Основою сюжету стала документальна книга Джека Ель-Хая «Нацист і психіатр», яка описує спроби американського психіатра Дугласа Келлі зрозуміти, чи достатньо адекватні нацистські лідери для судового процесу.

Серед акторського складу — володарі та номінанти на «Оскар»:

Рассел Кроу

Рамі Малек

Майкл Шеннон

Річард Е. Грант

Лео Вудолл

Джон Слеттері

Колін Генкс

Лідія Пекхем

Ренн Шмідт

Фільм вийде в кіно 7 листопада, а перед тим буде представлений на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (4–14 вересня). Стилістично «Нюрнберг» порівнюють зі сценаріями Аарона Соркіна — багато діалогів, судові баталії, психологічне напруження.

Джерел: Colider