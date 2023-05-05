Пригодницько-історичний екшн «Довбуш» вийде в прокат на День Незалежності України

Історичний екшн «Довбуш» режисера Олеся Саніна вийде в широкий український прокат до Дня Незалежності України – 24 серпня 2023 року. Нагадаємо, прем’єра стрічки була відтермінована у зв’язку з початком повномасштабного російського вторгнення.

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24 серпня – це знакова дата для кожного українця, в яку буде доречно продемонструвати фільм про незламність духу, боротьбу за свободу, нестримне кохання та справедливість.

«Ми недарма обрали прем’єрну дату 24 серпня. Це щорічне нагадування — ми вільні та незалежні, і сьогодні вкотре виборюємо це право не лише на полі бою, а й в культурі, бізнесі, політиці…Повстанець Олекса так само прагне справедливості та виборює свою та свободу свого народу, як і мільйони українців сьогодні. Ми очікуємо, що це кіно збере біля великих екранів сотні тисяч українців і нагадає, чому українська нація бореться й обов’язково переможе», — заявила Надія Коротушка, директорка кінотеатрального напрямку в FILM.UA Distribution.

Дія фільму «Довбуш» відбувається в Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий — справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть, розповість майбутній фільм.

Фільм «Довбуш» зняв режисер Олесь Санін. Сценарій написали Пол Волянський, Олесь Санін, Василь Портяк, Максим Черниш.Продюсували проєкт Максим Асадчий, Олесь Санін та співпродюсер Данило Білак. У ролях:

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Олекса Довбуш – Сергій Стрельников,

Іван Довбуш – Олексій Гнатковський,

Марічка – Дар’я Плахтій,

Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч,

Княгиня Яблуновська – Агата Бузек,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський,

Дзвінчук – Олександр Мавріц.

Хронометраж картини – 120 хвилин. Кінотеатральну дистрибуцію фільму на території України здійснюють FILM.UA Distribution та «Кіноманія».