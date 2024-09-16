PS5 Pro відтворює Alan Wake 2 лише у 864p / 60 fps попри оновлене обладнання

Згідно з аналізом Digital Foundry, Alan Wake 2 на PS5 Pro працює у відносно низькій роздільній здатності 864p / 60 fps, що ставить під сумнів ефективність оновленого обладнання.

PlayStation анонсувала три ключові оновлення для PS5 Pro: нове апаратне забезпечення для трасування променів, технологію масштабування PSSR та підвищення продуктивності растеризації на 45%. Однак перші тести викликають сумніви щодо ефективності цих покращень.

Команда Digital Foundry провела аналіз продуктивності PS5 Pro на прикладі гри Alan Wake 2. Цією інформацією аналітики поділилися зі своїми підписниками на Patreon, але користувачі соціальної мережі X швидко розповсюдили основні деталі з відео. Результати показали, що у режимі продуктивності гра працює з роздільною здатністю лише 864p, а в режимі якості — 1260p. Ці показники відповідають базовій версії консолі, що викликає питання щодо реального приросту потужності.

Notes from the Digital Foundry Direct Weekly #180 – PS5 Pro Breakdown The Last of Part 2 – 1440p internal resolution at 60fps in this PS5 Pro Mode (same as PS5 Performance Mode) with improved image quality due to PSSR Ratchet & Clank: Rift Apart – Between 1440p and 1800p… — King J 🤴🏿 (@JMaine518) September 15, 2024

Порівняння з іншими іграми також не дає однозначно позитивних результатів. The Last of Us Part 2 працює з тією ж внутрішньою роздільною здатністю 1440p, що й на оригінальній PS5, змінивши лише технологію масштабування з FSR на PSSR. Assassin’s Creed Shadows також демонструє низьку роздільну здатність 864p у режимі продуктивності.

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Варто зазначити, GeForce RTX 4070, яку вважають приблизним орієнтиром для графічного процесора PS5 Pro, легко досягає понад 40 кадрів на секунду під час масштабування Alan Wake 2 з 1440p до 4K.

Проте не все так погано. Ratchet and Clank: Rift Apart показує кращі результати, працюючи з від 1440p до 1800p / 60 fps, що раніше було можливо лише за 40 кадрів.

Як зазначили Digital Foundry, технологія PSSR, яка покликана покращувати якість пікселів, а не їхню кількість, відіграватиме ключову роль у визначенні успіху PS5 Pro. Однак для остаточних висновків потрібні додаткові тести та аналіз.

Нагадаємо, Sony анонсувала, що «приблизно 40–50 ігор» отримають оновлення для PlayStation 5 Pro вже на момент запуску консолі 7 листопада.

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Джерело: Tech4gamers