PS5 Pro відтворює Alan Wake 2 лише у 864p / 60 fps попри оновлене обладнання

Згідно з аналізом Digital Foundry, Alan Wake 2 на PS5 Pro працює у відносно низькій роздільній здатності 864p / 60 fps, що ставить під сумнів ефективність оновленого обладнання.

PlayStation анонсувала три ключові оновлення для PS5 Pro: нове апаратне забезпечення для трасування променів, технологію масштабування PSSR та підвищення продуктивності растеризації на 45%. Однак перші тести викликають сумніви щодо ефективності цих покращень.

Команда Digital Foundry провела аналіз продуктивності PS5 Pro на прикладі гри Alan Wake 2. Цією інформацією аналітики поділилися зі своїми підписниками на Patreon, але користувачі соціальної мережі X швидко розповсюдили основні деталі з відео. Результати показали, що у режимі продуктивності гра працює з роздільною здатністю лише 864p, а в режимі якості — 1260p. Ці показники відповідають базовій версії консолі, що викликає питання щодо реального приросту потужності.

Notes from the Digital Foundry Direct Weekly #180 – PS5 Pro Breakdown

The Last of Part 2 – 1440p internal resolution at 60fps in this PS5 Pro Mode (same as PS5 Performance Mode) with improved image quality due to PSSR

Ratchet & Clank: Rift Apart – Between 1440p and 1800p…

