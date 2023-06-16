Redmi 12 отримав SoC Helio G88, 50-мегапіксельну камеру та батарею на 5000 мАг

Компанія Xiaomi підготувала до випуску новий смартфон Redmi 12 – нову бюджетну модель, яка приходить на зміну торішньому Redmi 11.

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Смартфон Redmi 12 отримав дисплей діагоналлю 6,79 дюйма з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 90 Гц. У пристрої використовується процесор MediaTek Helio G88. Конфігурація може включати 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудоване сховище місткістю 128 або 256 ГБ. Також є слот для встановлення картки пам’яті microSD.

На задній панелі Redmi 12 є потрійна камера. Вона включає 50-мегапіксельний головний модуль, 8-мегапіксельний надширококутний модуль та 2-мегапіксельний макро модуль. У круглому отворі дисплея розташувалася 8-мегапіксельна фронтальна камера.

Новинка оснащена акумулятором місткістю 5000 мАг. Підтримується заряджання потужністю 18 Вт. У пристрої є сканер відбитків пальців на бічній грані корпусу та звуковий роз’єм для навушників. Корпус забезпечує захист від бризок за стандартом IP53. Як операційна система служить MIUI 14 на базі Android 13.

Новий смартфон Redmi 12 вже надійшов у продаж у Таїланді за ціною близько $153 за конфігурацію 8/128 ГБ пам’яті. Як очікується, у Європі новинка продаватиметься за ціною від €199.

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Джерело: gsmarena