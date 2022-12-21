Український екостартап Releaf Paper отримав грант від ЄС у розмірі €2,5 млн на створення фабрики для виробництва паперу з опалого листя

Releaf Paper — екостартап з України, що розробив технологію виробництва паперу з опалого листя — незабаром матиме власну фабрику. Команда отримала грант на будівництво від ЄС у розмірі €2,5 млн, повідомила команда на своїй сторінці у Facebook.

Стартап був заснований у 2020 році школярем Валентином Фречкою із Закарпаття, а перші продажі стартували за рік. Згодом до команди приєднався колишній топменеджер Lenovo Олександр Соболенко.

У Releaf Paper нині виготовляють коробки й пакети з опалого листя та стверджують, що кожна тонна такого паперу рятує 17 дерев від вирубки.

В Україні продукцію Releaf Paper використовували L’Oreal, Samsung, Weleda, Schneider Electric, а з вересня до них приєднались клієнти з Європи (однак продажі там нині невеликі — обчислюються “тисячами євро на місяць”).

Forbes пише, що нині у команду стартапу залучено десяток людей, штат планують подвоїти наступного року, а до середини 2024 — збільшити до 35 людей. Власних потужностей компанія нині не має, тож використовувала приміщення та техніку Житомирського, а згодом Луцького картонного комбінату. Грант від ЄС допоможе розв’язати це питання.

“Ще в грудні здавалося, що Releaf Paper провалив цей рік. Зруйнована логістика, припинення продажів в Україні та повна невизначеність щодо майбутнього. Однак згодом ми отримали результат, над яким страждали більшу частину року. Однією стратегічно успішною дією ми змінили хід своєї битви за виживання на тріумф.

Єврокомісія була для нас своєрідним Чемпіонатом Світу, де ми протягом 7 місяців долали кваліфікації, і врешті розгромно виграли головний (поки що) фінал в своїй історії”, — написав у Facebook співзасновник стартапу Олександр Соболенко.

Загальна вартість створення власної фабрики для Releaf Paper – €3,5 млн: €2,5 млн покриє грант, отриманий у рамках програми EIC Accelerator, ще мільйон євро отримають як позику з французького банку. Реалізації програми Єврокомісії розпочнеться у квітні 2023 року, також стартап отримав рекомендації щодо подальших інвестицій ще на дві фабрики.

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Серед локацій, які розглядають для будівництва першого підприємства: Франція, Фінляндія та Україна. Інші два – можуть збудувати у Німеччині та Польщі.

Раніше Releaf Paper та ще 16 українських стартапів отримали фінансову підтримку від Google. Відібрані компанії, що базуються в Україні, отримають до 100 000 доларів США у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.