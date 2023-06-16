Ще одна жертва Diablo IV: лаг вбив хардкорного персонажа 91 рівня на шляху до безпечної локації після 173 годин у грі

Стрімер Quin69 був дуже близьким до статуї Ліліт, на яку заносяться імена перших 1000 гравців, котрі досягли 100 рівня на хардкорі. Але зрадницький розрив зв’язку (чи інша затримка, причина точно не відома) убив його друїда 91 рівня. Іронія в тому, що персонаж у цей час телепортувався до безпечної локації – очевидно, перехід туди не зберігся на сервері.

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Хардкорний режим Diablo 4, мабуть, не можна рекомендувати вразливим людям. Сотні годин вмілої гри можуть закінчитися нічим із випадкової причини. Обрив інтернету, помилка у роботі серверів, або навіть екстрені обставини у реальному житті можуть призвести до того, що персонаж не вийде з небезпечної зони коректно і його «з’їдять» моби, що проходять повз. Нещодавно спостерігався випадок безглуздої смерті першого у світі хардкорного персонажа 100 рівня – і ось знову.

-172h 💀💀

died to a loading screen porting to town while in an invulnerability zone. Fix your game @diablo pic.twitter.com/VnqNEpccKf — Quin (@quinrex) June 14, 2023

Отже, друїд 91 рівня повертався після зачистки небезпечного підземелля у безпечну локацію Kyovashad. Гра почала гальмувати на екрані завантаження. Стрімер перезавантажився і… побачив повідомлення про те, що його персонаж вирушив до зали полеглих героїв. Назавжди. Безповоротно. Емоції добре видно на обличчі:

Деякі глядачі стріма припустили, що смерть персонажа якось пов’язана з постійними ударами блискавки, які відбуваються у підземеллі в режимі кошмару навіть після того, як моби зачищені. Нібито захист Quin69 злетів, коли він почав телепортацію у Kyovashad, але блискавка «застрягла» поряд з ним, поки відбувався цей лаг – але це не точно.

Стрімер присвятив 173 години свого реального життя ігровому персонажу, якого просто з’їв незрозумілий глюк у грі. Свого роду безсмертя можна було досягти, увійшовши до віртуальної зали слави у складі першої тисячі, але й цього не сталося.

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Джерело: PC Gamer