Ще одна жертва Diablo IV: лаг вбив хардкорного персонажа 91 рівня на шляху до безпечної локації після 173 годин у грі

Стрімер Quin69 був дуже близьким до статуї Ліліт, на яку заносяться імена перших 1000 гравців, котрі досягли 100 рівня на хардкорі. Але зрадницький розрив зв’язку (чи інша затримка, причина точно не відома) убив його друїда 91 рівня. Іронія в тому, що персонаж у цей час телепортувався до безпечної локації – очевидно, перехід туди не зберігся на сервері.

Хардкорний режим Diablo 4, мабуть, не можна рекомендувати вразливим людям. Сотні годин вмілої гри можуть закінчитися нічим із випадкової причини. Обрив інтернету, помилка у роботі серверів, або навіть екстрені обставини у реальному житті можуть призвести до того, що персонаж не вийде з небезпечної зони коректно і його «з’їдять» моби, що проходять повз. Нещодавно спостерігався випадок безглуздої смерті першого у світі хардкорного персонажа 100 рівня – і ось знову.

