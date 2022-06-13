Схоже, Microsoft вимагає у деяких сторонніх розробників після анонсу своїх ігор на Xbox щонайменше два дні приховувати їхню доступність на PlayStation та Nintendo Switch

Під час вчорашньої спільної презентації Xbox та Bethesda, окрім геймплею Starfield, яку глузливо називають No Man’s Skyrim, показали дебютний трейлер Wo Long: Fallen Dynasty від Koei Tecmo та Team Ninja серед інших 30+ анонсів. Спочатку серед цільових платформ для екшену в манері Nioh та Sekiro: Shadows Die Twice були зазначені Xbox та ПК, та незабаром вийшов офіційний пресреліз від розробників, де також згадувалися PlayStation 4 і PlayStation 5. Що цікаво, цей пресреліз датовано 14 червня — тобто, його випадково виклали передчасно.

Team NINJA announces Three Kingdoms thriller Wo Long: Fallen Dynasty for PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, and PC https://t.co/hKxDcP9ofU pic.twitter.com/mIx9C81gMb — Gematsu (@gematsu) June 13, 2022

Цікаву деталь помітив редактор Gematsu та пригадав схожий випадок з анонсом Scarlet Nexus — свого часу пресреліз з усіма деталями та платформами преса отримала лише через 48 годин після презентації гри на презентації Microsoft. Зазвичай основні платформоутримувачі під час анонсу того чи іншого проєкту сторонньої студії вказують лише власну платформу (+ PC), а згодом на каналі гри\видавця з’являється трейлер, де вже зазначаються усі підтримувані платформи. Водночас у випадку Wo Long: Fallen Dynasty виходить, що Microsoft ввела часові обмеження для сторонніх розробників щодо публічного розкриття інформації, на яких суперницьких платформах буде виходити їхня гра.

Виходить такий собі NDA для розробників — не виключено, що ця суперечлива норма є обов’язковою для окремих менш відомих студій для співпраці з Xbox.

Скажете, що 14 червня у пресрелізі Wo Long: Fallen Dynasty — це просто помилка. Можливо, це дійсно так, але, беручи до уваги кейс з Scarlet Nexus, цей варіант здається, чесно кажучи, менш правдоподібним.

В офіційному списку майбутніх ігор, який вийдуть на Xbox у найближчі 12 місяців, вистачає ігор сторонніх розробників — тож можна просто почекати до завтра, щоб отримати підтвердження або спростування цієї потенційної вимоги Microsoft.