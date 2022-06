Схоже, Microsoft вимагає у деяких сторонніх розробників після анонсу своїх ігор на Xbox щонайменше два дні приховувати їхню доступність на PlayStation та Nintendo Switch

Під час вчорашньої спільної презентації Xbox та Bethesda, окрім геймплею Starfield, яку глузливо називають No Man’s Skyrim, показали дебютний трейлер Wo Long: Fallen Dynasty від Koei Tecmo та Team Ninja серед інших 30+ анонсів. Спочатку серед цільових платформ для екшену в манері Nioh та Sekiro: Shadows Die Twice були зазначені Xbox та ПК, та незабаром вийшов офіційний пресреліз від розробників, де також згадувалися PlayStation 4 і PlayStation 5. Що цікаво, цей пресреліз датовано 14 червня — тобто, його випадково виклали передчасно.

Team NINJA announces Three Kingdoms thriller Wo Long: Fallen Dynasty for PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, and PC https://t.co/hKxDcP9ofU pic.twitter.com/mIx9C81gMb

— Gematsu (@gematsu) June 13, 2022