Швейцарський стартап Climeworks виловив CO2 з атмосфери та помістив на зберігання під землю. Результат вперше підтвердили незалежні аудитори

Microsoft, Stripe і Shopify — перші компанії, які авансом сплатили Climeworks за фільтрування та подальше зберігання CO2. Швейцарська компанія заявила, що успішність процесу вже підтвердили сторонні аудитори.

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Крістоф Гебальд і Ян Вурцбахер заснували Climeworks у 2009 році, яке на той час існувало як дочірнє підприємство ETH Zürich — головного технічного університету в найбільшому місті Швейцарії. Перший завод стартапу, який реалізував технологію прямого видалення CO2 (Direct Air Capture, DAC) під назвою “Orca” було відкрито у 2021 році.

Машини DAC вловлюють CO2 із навколишнього повітря та поміщають його в базальтові породи, не даючи парниковому газу затримуватися в атмосфері та нагрівати планету. По суті, технологія імітує природну “роботу” дерев, які поглинають CO2.

Однак існувала проблема у контролюванні процесу, яке б дійсно могло підтвердити ефективну роботу установок прямого захоплення повітря. Аудиторська компанія DNV багато років займалася розробкою критеріїв оцінювання, і нині вже, вперше у галузі, сертифікувала видалення CO2 для Climeworks.

Зараз методологія (яка оцінює, скільки вуглекислого газу вилучено, транспортовано та відправлено на постійне зберігання) є загальнодоступною та використовуватиметься для перевірки майбутніх “партій” CO2. Сама Climeworks відмовилася надати інформацію про кількість виловленого вуглекислого газу у першій партії, посилаючись на угоди про конфіденційність, укладені з клієнтами.

Але Microsoft, наприклад, ще у 2020 році обіцяла поступово скоротити всі свої історичні викиди. Відповідно до останнього звіту про екологічну стійкість, компанія має контракти на видалення щонайменше 2,5 мільйона тонн CO2 (приблизно 18% від загального обсягу викидів у 2021 фінансовому році) — сюди входять як пряме захоплення повітря, так і лісогосподарські проєкти.

Утім нинішня мережа Climeworks поки не має достатньої потужності аби досягти кінцевої мети Microsoft. Підприємство “Orca” до прикладу здатне виловлювати лише 4000 тонн щорічно (еквівалентно щорічним викидам близько 800 легкових автомобілів); а усі чинні заводи DAC у світі можуть уловлювати 0,01 мільйона тонн CO2 на рік.

У червні Climeworks оголосила про початок будівництва свого другого комерційного заводу в Ісландії, який вловлюватиме і зберігатиме 36 000 тонн вуглекислого газу на рік.

Однак навіть після введення його в експлуатацію, робота обох об’єктів становитиме крихітний відсоток від щорічних глобальних викидів вуглекислого газу. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2021 році вони досягли рекордного рівня 36,3 мільярда тонн.

Вартість видалення та зберігання вуглекислого газу для корпоративних клієнтів є конфіденційною і залежить від того, скільки вуглекислого газу компанії хочуть видалити та за який період часу. Але загальна ціна видалення CO2 сягає кількох сотень доларів за тонну. Фізичні особи також можуть заплатити Climeworks за видалення вуглекислого газу, щоб компенсувати свої особисті викиди.

Дехто ставиться скептично до використання величезної кількості енергії та ресурсів для створення машин задля боротьби зі зміною клімату. Але підприємство Climeworks в Ісландії працює на відновлюваній геотермальній енергії (а це означає, що пов’язані з нею викиди мінімальні); ще один стартап закачує CO2 під землю після його розчинення у величезній кількості води.

У галузі кажуть, що технологія DAC одним із небагатьох рішень для великомасштабного видалення CO2, яке може зменшити неминучі викиди, і що витрати на її використання поступово знижуватимуться. Керівники таких стартапів сподіваються на майбутнє, в якому люди платитимуть за видалення вуглекислого газу, так само як вони зараз платять за вивезення сміття.

Джерело: The Verge, CNBC, WSJ