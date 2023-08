Смартгодинник, TWS-навушники та GaN-зарядка — перші пристрої «народного» бренду CMF by Nothing

На початку цього місяця Nothing офіційно представила свій суббренд CMF by Nothing, який візьметься за випуск більш доступних пристроїв. І вже незабаром після цього в Бюро індійських стандартів пройшла реєстрація двох перших продуктів цього бренду ─ бездротових навушників та розумного годинника. А тепер стався витік зображень цих пристроїв і ще однієї майбутньої новинки ─ GaN-зарядки потужністю 65 Вт.

Як очікується, саме ці три пристрої стануть дебютними у лінійці CMF by Nothing. Їхня офіційна презентація відбудеться 26 вересня. З чуток, розумний годинник надійде у продаж в Індії за ціною близько $54 ($69 на міжнародному ринку), бездротові навушники ─ $42, зарядний пристрій ─ $36.

Розумний годинник CMF by Nothing Watch Pro оснащений 1,96-дюймовим AMOLED дисплеєм з підтримкою Always-on Display, піковою яскравістю 600 ніт та частотою 50 Гц. Пристрій виконаний у корпусі з алюмінієвого сплаву, містить модулі Bluetooth 5.3 та GPS. Годинник здатний відстежувати фізичну активність (має 110 спортивних режимів), частоту серцевого ритму, насичення крові киснем, фази сну та рівень стресу. Можна здійснювати дзвінки через Bluetooth і користуватися шумопоглинанням на базі ШІ. Батарея місткістю 330 мАгод забезпечує до 13 днів автономної роботи за вимкненого режиму Always-on Display. Заявлено захист від пилу та води за стандартом IP68.

Навушники CMF by Nothing Buds Pro містять 10-мм динаміки та по 3 HD мікрофони. Пристрій підтримує технологію Ultra Bass, ANC, придушення шуму вітру та алгоритм Clear Calls. При використанні ANC автономність становить 11 годин. Швидке заряджання тривалістю 10 хвилин дозволяє прослуховувати музику ще 3,5 години. У цьому випадку реалізовано захист IP54.

Зарядний пристрій CMF by Nothing підтримує USB PD 3.0, Qualcomm QuickCharge 4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS та DCP. Він здатний заряджати гаджети Apple з силою струму 2,4 A, Samsung – з параметрами 9В2A.

Джерело: gsmarena