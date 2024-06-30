Новини Military Tech 30.06.2024 о 23:04 comment views icon

Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

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Андрій Русанов

Автор сайту

Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

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У соціальних мережах з’явилися фото та відео українського літака Як-52, який відомий полюванням на російські безпілотники в небі України. Маркування на фюзеляжі Як-52 вказують на кількість збитих дронів.

Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

Відео дає можливість роздивитися, що другий член екіпажу літака — стрілець зі звичайним дробовиком. Комбінація Як-52 з 50-річною історією та ручної стрілецької зброї виявилася ефективною проти розвідувальних безпілотників російських агресорів, які вкрай важко збивати іншими засобами.

Відмітки на борту літака вказують на щонайменше вісім БПЛА Zala та «Орлан», ліквідованих ним. Позначки з птахою та хмарою розповідають про безпілотники, знищені через природні обставини на очах екіпажу Як-52.

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Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

Повідомлення про Як-52, котрий полює за БПЛА окупантів, з’явилися у квітні. Літак має швидкість до 250 км/год, тоді як можливості розвідувальних безпілотників росіян не перевищують 150 км/год. Цікаво, що вартість Як-52 є порівнянню з ціною збитих безпілотників, але все ж він має екіпаж.

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Джерела: NV, Фокус

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