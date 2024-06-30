Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

У соціальних мережах з’явилися фото та відео українського літака Як-52, який відомий полюванням на російські безпілотники в небі України. Маркування на фюзеляжі Як-52 вказують на кількість збитих дронів.

Відео дає можливість роздивитися, що другий член екіпажу літака — стрілець зі звичайним дробовиком. Комбінація Як-52 з 50-річною історією та ручної стрілецької зброї виявилася ефективною проти розвідувальних безпілотників російських агресорів, які вкрай важко збивати іншими засобами.

Ukrainian Yak-52 which is used to hunt down Russian reconnaissance UAVs over the southern Ukraine.

Video from a Russian drone. https://t.co/5Ba0xy7cWM pic.twitter.com/99havoXGSf — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 8, 2024

Відмітки на борту літака вказують на щонайменше вісім БПЛА Zala та «Орлан», ліквідованих ним. Позначки з птахою та хмарою розповідають про безпілотники, знищені через природні обставини на очах екіпажу Як-52.

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Повідомлення про Як-52, котрий полює за БПЛА окупантів, з’явилися у квітні. Літак має швидкість до 250 км/год, тоді як можливості розвідувальних безпілотників росіян не перевищують 150 км/год. Цікаво, що вартість Як-52 є порівнянню з ціною збитих безпілотників, але все ж він має екіпаж.

Джерела: NV, Фокус

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