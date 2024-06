Стрілець з дробовиком збиває російські дрони з українського літака Як-52 — близький погляд з неба

У соціальних мережах з’явилися фото та відео українського літака Як-52, який відомий полюванням на російські безпілотники в небі України. Маркування на фюзеляжі Як-52 вказують на кількість збитих дронів.

Відео дає можливість роздивитися, що другий член екіпажу літака — стрілець зі звичайним дробовиком. Комбінація Як-52 з 50-річною історією та ручної стрілецької зброї виявилася ефективною проти розвідувальних безпілотників російських агресорів, які вкрай важко збивати іншими засобами.

Ukrainian Yak-52 which is used to hunt down Russian reconnaissance UAVs over the southern Ukraine.

