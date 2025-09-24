"Точно, як у книзі": витік зі зйомок "Гаррі Поттера" розкриває Вернона Дурслі в сцені за 10 років до подій "Філософського каменя"

Кадри зі знімань серіалу "Гаррі Поттер" / Twitter

Можливо, серіал “Гаррі Поттер” відхилився від книжкової версії суперечливим кастом, але сюжет, згідно з останніми витоками, цілком відповідатиме задуму Джоан Роулінг.

23 вересня в мережі з’явилися фото зі зйомок “Гаррі Поттера” в Гартфордширі, які демонструють Деніела Рігбі у ролі Вернона Дурслі. Персонаж ошатно одягнений і тримає в руках тістечко, тоді як поряд з ним ми бачимо чоловіка в фіолетовому плащі, який від хвилювання не може втриматися на ногах.

More behind-the-scenes photos from the set of HBO’s Harry Potter series 🤩 pic.twitter.com/GHwAMEhzAr — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) September 23, 2025

Ця сцена цікава тим, що взята просто з прологу “Філософського каменю”, дія якого відбувається у 1981 році — за 10 років до того, як Гаррі Поттер відправиться до Гоґвортсу. Вернон прогулюється під час обідньої перерви й помічає дивно одягнених людей в піднесеному настрої, де один повідомляє Дурслі радісну новину про те, що Волдеморт нарешті переможений, чому повинні зрадіти навіть маґли. Вочевидь, цей коментар спантеличує персонажа Рігбі, але не так, як почутий після того бентежний шепіт у пекарні зі згадками про Гаррі Поттера.

“На 100% вірні книзі”, — написала одна фан-сторінка в дописі на X.

В іншому дописі цього акаунту зазначається, що дивного чарівника Дедалуса Діггла, який зіпсував настрій Вернону, зіграв Джон Ферлонг.

Днем раніше у мережі також з’явились кадри, на яких можна розгледіти акторів, що грають Лілі та Джеймса Поттерів. Фани припускають, що на цей раз їхню передісторію розширять.

Harry Potter tv series filming at Wardown Park.

Are we looking at James and Lily Potter?!! pic.twitter.com/Bx0G3dy4kZ — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) September 22, 2025

Виробництво першого сезону “Гаррі Поттера” розпочалося в липні, коли HBO продемонстрував перший погляд на Домініка Маклафліна в ролі, успадкованій від Деніела Редкліффа, та кадр із новим Геґрідом Ніка Фроста. Далі ми бачили дует під час подорожі на алею Діаґон за купівлею шкільного приладдя, Гаррі у компанії з Дурслями в Лондонському зоопарку, а також сімейку Візлі, що прямувала на станцію Кінґс Кросс.

Очікується, що перший сезон серіалу стартує у 2027 році й складатиметься із 8 епізодів. Раніше Джоан Роулінг поділилась враженнями від сценарію, а режисер оригінальних фільмів про “Гаррі Поттера” Кріс Коламбус відреагував на перші кадри.

Прем’єра серіалу про Гаррі Поттера від HBO запланована на 2027 рік.

Повний акторський склад (відомий на цей час)

Головне тріо дітей

Домінік Маклафлін — Гаррі Поттер

Арабелла Стентон — Герміона Ґрейнджер

Алістер Стаут — Рон Візлі

Викладачі

Джон Літгоу — Албус Дамблдор

Джанет Мактір — Мінерва Макґонеґел

Паапа Ессієду — Северус Снейп

Нік Фрост — Рубеус Геґрід

Люк Таллон — Квірінус Квірелл

Пол Вайтхаус — Аргус Філч

Серед решти викладачів: Ворвік Девіс, який повторить роль професора Флітвіка з фільмів; Сірін Саба (професорка Спраут), Луїза Брілі (мадам Гуч), Брід Бреннан (мадам Помфрі), Річард Дерден (професор Біннс), а також британсько-українська акторка Світлана Карабут, яка зіграє професорку нумерології Септіму Вектор.

Берті Карвел з’явиться в ролі Корнеліуса Фаджа, Антон Лессер зіграє Гарріка Олівандера, а Лі Гілл — гобліна Гріпхука.

Візлі, Дурслі та Малфої

Кетрін Паркінсон — Моллі Візлі

Грейсі Кокрейн — Джинні Візлі

Трістан і Габріель Гарланд — Фред та Джордж Візлі

Руарі Спунер — Персі Візлі

Деніел Рігбі — Вернон Дурслі

Бел Паулі — Петунія Дурслі

Амос Кітсон — Дадлі Дурслі

Локс Пратт — Драко Мелфой

Джонні Флінн — Луціус Мелфой

Студенти Гоґвортсу

Рорі Вілмот — Невілл Лонгботтом

Аша Сутан — Анджеліна Джонсон

Сієнна Муса — Лаванда Браун

Алессія Леоні — Парваті Патіл

Лео Ерлі — Шеймус Фінніган

Елайджа Ошин — Дін Томас

Аарон Чжао — Террі Бут

Фінн Стівенс — Вінсент Кребб

Вільям Неш — Грегорі Гойл

