"Ти стаєш чимось новим, Ґеральте": вийшов трейлер четвертого сезону "Відьмака"

Катерина Даньшина

"Ми маємо врятувати Цірі": вийшов перший трейлер 4-го сезону "Відьмака"
Netflix

Netflix випустив перший трейлер четвертого сезону “Відьмака”, в якому Ліам Хемсворт вперше постає у ролі Ґеральта з Рівії.

Насичене екшеном відео показує як Ґеральт збирає різномасну команду, щоб відшукати Цірі (Фрея Аллан), яка в цей час перебуває в компанії банди Щурів. В цей час самий час Єннефер (Аня Чалотра) налаштована протистояти Вільгефорцу (Махе Джад) і створити власну армію.

“Ґеральте, ти все життя боровся з монстрами та людьми”, — каже Реґіс у виконанні Лоуренса Фішберна, коли Ґеральт оголює меч перед одним із таких монстрів. “Все твоє єство присвячене пошуку тієї, кого, як ти боїшся, ти підвів”.

Прем'єра 4 сезону «Відьмака» відбудеться 30 жовтня 2025 року на Netflix.

Згідно з офіційним синопсисом, після подій третього сезону, що змінили континент, Ґеральта, Єннефер і Цірі розділяють війна й безліч ворогів.

“Їхні шляхи розходяться, цілі стають чіткішими, а разом із тим до них приєднуються неочікувані союзники. І якщо цим трьом удасться прийняти свої знайдені родини, можливо, у них зʼявиться шанс на остаточне воззʼєднання”.

У листопаді 2022-го Netflix оголосив, що “Відьмак” продовжить свій шлях без Генрі Кавілла. За чутками, через творчі розбіжності, офіційна версія плани на інші ролі. Аллан торік співчувала Хемсворту, якому довелось взяти на себе роль Ґеральта в “неідеальний час”. 

“Мені його шкода, бо, чесно кажучи, фанатська база може бути дуже агресивною. Але я дуже рада бачити, що він робить. Він такий чудовий хлопець”.

Сам актор зазначав, що на час знімань відмовився від соцмереж, аби уникнути хейту. На цей час перший тизер “Відьмака” із Хемсвортом зібрав близько 150 тисяч дизлайків.

“Відьмак перебуває в стані змін. Ти стаєш чимось новим”, — продовжує Регіс у трейлері з відсиланням до нового образу Ґеральта. Перший натяк на те, що шоуранери певним чином пояснять ці зовнішні зміни.

Серед решти новачків в четвертому сезоні: Шарлто Коплі в ролі Лео Бонарта (в трейлері, до речі, є товстий натяк на його жорстку появу), Джеймс П’юрфой (Стефан Скеллен), а також Пітер Маллан, що так само замінив Кіма Боднію в ролі Весеміра.

Четвертий сезон “Відьмака” вийде 30 жовтня на Netflix, з 8 епізодами тривалістю до 50 хвилин. Знімання п’ятого, який стане фінальним для шоу, наразі завершено.

