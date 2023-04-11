Туреччина ввела в стрій свій найбільший військовий корабель — перший у світі носій БПЛА

У понеділок Туреччина ввела в стрій свій найбільший військовий корабель. Багатоцільовий десантний корабель TCG Anadolu, покликаний стати флагманом Туреччини, є символом «століття Туреччини», заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган.

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TCG Anadolu став не лише першим авіаносцем Туреччини. Це також перше у світі судно з авіаційним крилом, яке складається переважно з БПЛА. За словами Ердогана, на судні розміщуватимуться як безпілотні, так і пілотовані літальні апарати.

Заснований на іспанському флагмані Juan Carlos I, TCG Anadolu являє собою десантний корабель типу LHD (десантний гелікоптерний корабель-док). Його довжина становить 231 метр, ширина – 32 метри, а водотоннажність – 27436 тонн. Він розвиває максимальну швидкість близько 21 вузла (близько 38,9 км/год), дальність ходу становить 9000 морських миль (близько 16,7 тис. км) і може перебувати у морі протягом 50 днів.

Створення корабля було замовлено у 2015 році. Судно було закладено у лютому 2018 року та спущено на воду у квітні 2019 року. Ввести корабель у дію планувалося 2021 року, але через пандемію COVID-19 плани довелося переглянути.

Спочатку передбачалося, що TCG Anadolu діятиме як стандартний десантний корабель і нестиме парк гелікоптерів і винищувачів з укороченим зльотом і вертикальною посадкою, таких як F-35B Lockheed Martin. Але на тлі конфлікту зі США через закупівлю Туреччиною російських комплексів С-400 надалі в проєкт внесли зміни. TCG Anadolu вирішили трансформувати в носій (крім вертольотів) безпілотних літальних апаратів, ударних дронів та безпілотних винищувачів.

Очікується, що авіакрило корабля складатиметься переважно з БПЛА Bayraktar TB3 – доопрацьованої версії Bayraktar TB2 для короткої злітно-посадкової смуги. Публічна демонстрація цієї модифікації очікується наприкінці квітня, а етап випробувань має завершитись до кінця 2023 року. Нова платформа буде здатна складати крила, матиме можливості дальнього зв’язку, зможе вести розвідку, спостереження, збір розвідувальних даних та атаку цілей.

Крім того, на TCG Anadolu зможе злітати та приземлятися безпілотний винищувач Baykar Kızılelma, який комплектується українським турбореактивним двигуном. Цей літальний апарат зовні нагадує винищувачі 5-го покоління. Як очікується, на додаток до звичайних місій безпілотників Kızılelma зможе вести бойові дії в режимі повітря-повітря.

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Крім дронів, на TCG Anadolu розміщуватимуться гелікоптери, у тому числі турецькі T129 Atak, ударні гелікоптери AH-1W Super Cobra і гелікоптери загального призначення SH-70B. Судно має 6 місць, де можуть приземлятися та злітати гелікоптери (транспортні, штурмові або загального призначення) середньої вантажопідйомності, а також 2 додаткові місця для важких вантажних вертольотів. TCG Anadolu зможе розмістити сили розміром з батальйон разом із льотним та командним складом.

Корабель може нести десятки легких та важких броньованих машин, у тому числі колісних та гусеничних. На полегшеній палубі він може перевозити до 30 колісних машин, включаючи броньовані амфібії та бронетранспортери. Ангар корабля дозволяє перевозити щонайменше 12 гелікоптерів середньої вантажопідйомності.

Залежно від бойових завдань, можна змінювати кількість вертольотів і броньованих машин, що перевозяться. Так, кількість літальних апаратів може бути збільшена коштом додаткових гелікоптерів, розміщених на палубі легких транспортних засобів. Платформа для важких транспортних засобів у верхній частині авіаносця забезпечує транспортування важкої та гусеничної техніки, такої як танки (до 45 одиниць).

Джерело: dailysabah