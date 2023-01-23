Twitter перестане примусово відкривати алгоритмічну стрічку «Для вас» та запустить дорожчу передплату без реклами

Наступне оновлення Twitter має зробити менш наполегливим використання алгоритмічної стрічки «Для вас». Про це повідомив Ілон Маск.

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Повідомляється, що застосунок «перестане перемикати вас назад на рекомендовані твіти» і буде запам’ятовувати, який розділ користувач переглядав останнім: «Для вас» (рекомендований), «Стрічка підписок» або створений користувачем список.

До минулого місяця у Twitter була кнопка, яка дозволяла вказати, яку версію стрічки користувач хочете використати. Ця опція зникла, коли компанія впровадила оновлений інтерфейс, що дозволяє перемикатися між двома часовими стрічками. При цьому застосунок за замовчуванням відкривалася на алгоритмічній стрічці.

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Маск також каже, що надалі користувачі отримають можливість упорядковувати верхню панель, створюючи власний порядок вкладок «Для вас», «Стрічка підписок» та інших списків, що закріплені.

Coming feature — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Додатково Ілон Маск написав, що Twitter запустить нову «дорожчу» передплату Blue, яка дозволить працювати з платформою без перегляду реклами. Поточна передплата Twitter Blue за $7,99 на місяць обіцяє на 50% менше реклами в порівнянні з тією кількістю, яку бачать звичайні «неперевірені люди», хоча ця функція ще не реалізована.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

Дорожча підписка без реклами може стати відповіддю Twitter на розчаровуючу кількість передплатників Blue та 40-відсоткове зниження доходів від реклами на платформі. На додаток до нового тарифу, Маск каже, що Twitter також працює над тим, щоб зменшити частоту та розмір реклами у сервісі.

Поки що немає інформації про те, скільки може коштувати новий тарифний план підписки без реклами та коли він може бути запущений.

Джерело: The Verge 1, 2