Twitter перестане примусово відкривати алгоритмічну стрічку «Для вас» та запустить дорожчу передплату без реклами

Наступне оновлення Twitter має зробити менш наполегливим використання алгоритмічної стрічки «Для вас». Про це повідомив Ілон Маск.

Next Twitter update will remember whether you were on For You (ie recommended), Following or list you made & stop switching you back to recommended tweets

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023