У Google Tasks інтегрують нагадування, асистента та календар

Google повідомила про роботу над великим оновленням Google Tasks: крім впровадження нових функцій та спрощення інструменту додавання завдань, в додаток нарешті інтегрують систему нагадувань, календар та асистента.

У блозі компанії пишуть, що зміни мають зробити Tasks найкращим додатком для списку справ, а також можуть спростити роботу із загальними інструментами керування задачами Google.

В результаті Tasks має стати центром для всіх завдань користувача в продуктах Google – одним натисканням кнопки можна буде додати будь-який потік Gmail до списку справ і повернутися до нього пізніше, або створити нагадування в календарі, яке відображатиметься як у розкладі, так і в завданнях. Якщо сказати віртуальному помічнику «Привіт, Google, нагадай мені винести сміття о 9-й» – це теж відобразиться в Google Tasks.



Протягом довгих років, що дивно для такої великої та інтелектуальної компанії, багато зручних для спільної роботи додатків було розділено. Google Reminders і Google Tasks були не пов’язані – нагадування в календарі відрізнялися від нагадування в нотатках або нагадування асистента. Єдиним місцем, де можна було побачити всі свої завдання в одному місці, був Google Calendar – проте в цьому не було жодного сенсу.

Ця хороша спроба об’єднання пропустила нотатки (Google Keep) – ймовірно, додаток як і раніше буде працювати окремо.

Microsoft To Do – хороший приклад того, чого має прагнути Google: програма об’єднує завдання в Outlook, Planner і Teams, щоб користувач міг отримати повну картину всіх справ, якими займається, де б не знаходився. Звичайно, і ця компанія має свої системні проблеми – Tasks, To Do та Outlook Tasks, як і раніше, є окремими додатками, але Microsoft рухається в правильному напрямку.

Поширена також думка, що Google Tasks не є особливо потужним додатком. «Завдання» підійдуть для створення одного або кількох списків нагадувань і того, щоб помітити найважливіші справи «зірочками», однак у ньому відсутні деякі базові функції управління проєктами, такі як автоматичне сортування або рівні пріоритету, тому складно шукати завдання. Крім того, якщо ви використовуєте два облікові записи Google (особистий і для роботи), можна заплутатися у двох зовсім не пов’язаних списках.

Навряд чи Google Tasks змусить багатьох користувачів відмовитися від своїх улюблених додатків зі списком справ, проте робота над покращенням його екосистеми є добрим знаком. Компанія запустила Tasks в 2018 році, потім, схоже, зовсім забувши про нього – повідомлення про оновлення означає, що компанія поставила «завдання» у свій список пріоритетів і, можливо, скоро додаток доведуть до ідеалу.

За словами віце-президента Google з управління продуктами Іллі Брауна, новий інтерфейс Tasks з’явиться вже найближчими місяцями. Спочатку він буде доступний на запит користувача, після чого його впровадять за замовчуванням для всіх.

Нещодавно Google також оголосила, що тепер запит на видалення особистої інформації (номера телефону, електронної пошти або домашньої адреси) можна зробити безпосередньо зі сторінки з результатами пошуку. Раніше для цього необхідно було перейти на сторінку підтримки та заповнити форму, додавши відповідну URL-адресу.

Джерело: The Verge