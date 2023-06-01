Новини Наука та космос 01.06.2023 о 13:06

Уникнути Армагеддону: дослідники оновили список потенційно небезпечних для Землі астероїдів — їх близько 20

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Дослідники NASA та Університету Колорадо у Боулдері здійснили «‎перепис астероїдів», зменшивши список з сотень потенційно небезпечних об’єктів до щонайменше двадцяти, які пройдуть ретельну перевірку на те, чи «не становлять вони загрози для Землі протягом наступних 1000 років‎».

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Загалом ймовірність того, що будь-яке з цих кам’янистих тіл зіткнеться з нашою планетою у наступному столітті – надзвичайно низька і дорівнює нулю. Однак через те, що наслідки «‎аварії» можуть бути катастрофічними, необхідно на 100% впевнитись у цьому.

«Ми не хочемо лякати людей, але є багато невизначеностей у прогнозуванні далекого майбутнього», – каже Оскар Фуентес-Муньос, провідний автор дослідження, яке опублікують у найближчому випуску The Astronomical Journal.

У дослідженні вчені припускають, що близько 962 астероїди (плюс-мінус 50) шириною в кілометр періодично пролітають поблизу Землі. Для порівняння – астероїд, що знищив динозаврів мав діаметр близько 9,7 км.

Візуалізація, яка показує розташування сотень навколоземних астероїдів. Зображення: NASA/JPL-Caltech
Візуалізація, яка показує розташування сотень навколоземних астероїдів. Зображення: NASA/JPL-Caltech

Для того, щоб окреслити рівень загрози та визначити потенційний шлях цих астероїдів, вчені використали інноваційні математичні інструменти. Виявилось, що більшість мають безпечну для Землі траєкторію руху, однак решта – були менш передбачуваними. Орбіта одного з кам’янистих тіл під назвою 7482 (1994 PC1) значною мірою збігається з орбітою нашої планети у найближчі століття, тож він потребує пильного нагляду.

Фуентес-Муньос зазначає, що людство перебуває в унікальному моменті своєї історії, коли має певні технології, що дозволяють виявити великі об’єкти, що можуть загрожувати Землі. Однак передбачити їхнє пересування у майбутньому набагато складніше.

У цьому дослідженні вчені через серію комп’ютерних симуляцій зімітували процеси, коли орбіти навколоземних астероїдів можуть накладатися на наш власний шлях навколо Сонця — те, що вони називають мінімальною відстанню перетину орбіт. Потім вони спробували ідентифікувати час, коли це «‎зіткнення» буде можливим — однак точні результати важко отримати через те, що на рух астероїдів впливає цілий ряд факторів (включно з силою тяжіння Венери чи температури Сонця) і їхня кількість з часом може збільшуватись.

Уникнути Армагеддону: дослідники оновили список потенційно небезпечних для Землі астероїдів — їх близько 20
Найбільш детальний знімок поверхні астероїда Діморфоса, отриманий космічним зондом DART за кілька секунд до “тарану”

За оцінками дослідників, катаклізми, подібні до падіння астероїда, яке викликало крейдяно-палеогенове масове вимирання, можуть повторюватися раз на 250–500 мільйонів років. Тож вже зараз розробляються різні методи, які допоможуть відхилити певне космічне тіло, у разі його можливого зіткнення з нашою планетою. Один з таких успішно випробували наприкінці вересня 2022 року — космічний 550-кілограмовий зонд NASA DART протаранив астероїд Діморфос і змінив його орбіту.

Власні плани щодо систем планетарного захисту має й Китай. У 2025 році країна планує запустити ракету Long March 3B з «апаратом-ударником» та кораблем-спостерігачем: першим досягне об’єкта саме другий — для початкових спостережень і оцінки топографії астероїда, а пізніше ударний елемент вріжеться в астероїд на відносній швидкості 6,4 км/сек. У планах — змінити швидкість об’єкта до 5 см/сек.


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