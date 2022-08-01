В Україні запрацював державний портал розшуку дітей — «Діти війни»

В Україні запрацював державний портал для розшуку дітей — інформаційна платформа «Діти війни», що допомагатиме правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до рф. Про запуск ініціативи повідомили в Офісі Президента України.

Портал виконує дві основні функції:

Інформування («Діти війни» — єдина платформа, що надає актуальні та зведені дані про дітей, які постраждали внаслідок війни росії проти України, загинули, зазнали поранень, зникли безвісти або були депортовані, та тих, кого вдалося розшукати й урятувати. Правоохоронні органи та Національне інформаційне бюро щодня оновлюють кількісні показники.

Допомога в розшуку дітей (платформа дає змогу зв’язатися з правоохоронними органами, зокрема Національною поліцією, Офісом Генерального прокурора, а також Національним інформаційним бюро).

Сайтом можуть скористатися як батьки дитини, котра загубилася, була переміщена чи депортована, так і всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їхніх прав та злочини, скоєні проти них.

«Цей портал створено як інструмент для пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Ми звертаємось до вас: якщо вам відомо будь-що з перерахованого вище, скористайтеся цим порталом, і, можливо, саме ваш рішучий крок розв’яже питання життя дитини. Інформація, розміщена на порталі, – наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія росії щодня здійснює щодо українського народу», Дар’я Герасимчук, уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації

Для підтримки роботи порталу було сформовано консультаційний центр при Офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де можна отримати офлайн- та онлайн-консультацію.

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На сьогодні з відкритих джерел відомо про щонайменше 450 тисяч переміщених і депортованих на територію росії дітей. Крім цього, на сьогодні 693 дитини поранені, 358 загинули, 203 зникли безвісти та щонайменше 5754 примусово переміщені та депортовані. Станом на 1 серпня правоохоронці знайшли 4039 дітей, які перебували в розшуку, 47 вдалося повернути з депортації.